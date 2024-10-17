https://1prime.ru/20241017/putin-852236261.html
Путин отметил вклад "Газпрома" в развитие спортивной инфраструктуры
Путин отметил вклад "Газпрома" в развитие спортивной инфраструктуры - 17.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил вклад "Газпрома" в развитие спортивной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин отметил работу "Газпрома" в рамках программы "Газпром-детям" по развитию спортивной инфраструктуры в субъектах РФ. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T18:36+0300
2024-10-17T18:36+0300
2024-10-17T18:41+0300
россия
владимир путин
газпром
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу "Газпрома" в рамках программы "Газпром-детям" по развитию спортивной инфраструктуры в субъектах РФ. По словам главы государства, "Газпром" на протяжении очень многих лет реализует свою программу "Газпром-детям". Эта программа Широкая и было построено очень много спортивных объектов: маленьких, больших, многофункциональных, практически по всей территории РФ, и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, в центре страны. "Большая программа, и (представители "Газпрома" — ред.) продолжают работать по этому направлению", — сказал российский лидер в ходе презентации спортивных объектов в режиме ВКС в ходе посещения Уфы. Путин поблагодарил "Газпром" за деятельность по строительству спортивных объектов.Президент РФ также добавил, что в стране каждый год будет строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей федеральных средств. При этом в первую очередь строительство будет осуществляться в малых городах и селах. Путин добавил, что речь идет об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках.
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россия, владимир путин, газпром
РОССИЯ, Владимир Путин, Газпром
Путин отметил вклад "Газпрома" в развитие спортивной инфраструктуры
Путин поблагодарил "Газпром" за работу по строительству спортивных объектов.
УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу "Газпрома" в рамках программы "Газпром-детям" по развитию спортивной инфраструктуры в субъектах РФ.
По словам главы государства, "Газпром" на протяжении очень многих лет реализует свою программу "Газпром-детям". Эта программа Широкая и было построено очень много спортивных объектов: маленьких, больших, многофункциональных, практически по всей территории РФ, и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, в центре страны.
"Большая программа, и (представители "Газпрома" — ред.) продолжают работать по этому направлению", — сказал российский лидер в ходе презентации спортивных объектов в режиме ВКС в ходе посещения Уфы.
Путин поблагодарил "Газпром" за деятельность по строительству спортивных объектов.
Президент РФ также добавил, что в стране каждый год будет строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей федеральных средств. При этом в первую очередь строительство будет осуществляться в малых городах и селах.
Путин добавил, что речь идет об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках.
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