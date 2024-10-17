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Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин

Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин - 17.10.2024, ПРАЙМ

Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин

РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия —... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T19:03+0300

2024-10-17T19:03+0300

2024-10-17T19:03+0300

политика

россия

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международные отношения

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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия — спортивная держава", который в эти дни проходит в Уфе, президент РФ Владимир Путин. Глава государства прилетел в четверг в Уфу с рабочей поездкой. "Россия, как уверены, мировое большинство, выбирает другой путь — это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте", — сказал он.

https://1prime.ru/20241017/putin-852236261.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, международные отношения