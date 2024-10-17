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Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин
Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин - 17.10.2024, ПРАЙМ
Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин
РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия —... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:03+0300
2024-10-17T19:03+0300
политика
россия
владимир путин
международные отношения
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия — спортивная держава", который в эти дни проходит в Уфе, президент РФ Владимир Путин. Глава государства прилетел в четверг в Уфу с рабочей поездкой. "Россия, как уверены, мировое большинство, выбирает другой путь — это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте", — сказал он.
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россия, владимир путин, международные отношения
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, международные отношения
19:03 17.10.2024
 
Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин

Путин: Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах сотрудничества

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия — спортивная держава", который в эти дни проходит в Уфе, президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прилетел в четверг в Уфу с рабочей поездкой.
"Россия, как уверены, мировое большинство, выбирает другой путь — это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте", — сказал он.
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18:36
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путинмеждународные отношения
 
 
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