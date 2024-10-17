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Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин
Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин - 17.10.2024, ПРАЙМ
Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин
РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия —... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:03+0300
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2024-10-17T19:03+0300
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия — спортивная держава", который в эти дни проходит в Уфе, президент РФ Владимир Путин. Глава государства прилетел в четверг в Уфу с рабочей поездкой. "Россия, как уверены, мировое большинство, выбирает другой путь — это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте", — сказал он.
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, международные отношения
Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин
Путин: Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах сотрудничества
УФА, 17 окт - ПРАЙМ. РФ выбирает путь взаимного уважения во всех сферах международного сотрудничества. Об этом заявил на пленарном заседании международного форума "Россия — спортивная держава", который в эти дни проходит в Уфе, президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прилетел в четверг в Уфу с рабочей поездкой.
"Россия, как уверены, мировое большинство, выбирает другой путь — это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте", — сказал он.
Путин отметил вклад "Газпрома" в развитие спортивной инфраструктуры