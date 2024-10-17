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Путин рассказал, когда денег на развитие спорта будет достаточно
Путин рассказал, когда денег на развитие спорта будет достаточно - 17.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, когда денег на развитие спорта будет достаточно
Средств на развитие спорта в России будет достаточно при правильной расстановке приоритетов, заявил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T22:24+0300
2024-10-17T22:24+0300
2024-10-17T22:27+0300
россия
владимир путин
финансирование
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Средств на развитие спорта в России будет достаточно при правильной расстановке приоритетов, заявил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ Владимир Путин. На мероприятии глава государства обратил внимание на неоправданную и избыточную коммерционализацию массового спорта. Путин подчеркнул, что различные стартовые взносы, сборы на поощрение победителей и судей и "другие поборы" должны быть отменены. Если соревнования идут в рамках основного плана, единокалендарного плана, где прежде всего молодые спортсмены, выполняют спортивные разряды, то на них "не должно быть никаких сборов и поборов"."Здесь все должно быть бесплатно и обеспечено государством… Повторяю еще раз: это не будет слишком тяжелым бременем для государства, потому что, если правильно выбирать приоритеты, денег будет достаточно", — пояснил президент РФ.
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россия, владимир путин, финансирование
РОССИЯ, Владимир Путин, финансирование
Путин рассказал, когда денег на развитие спорта будет достаточно
Путин: если правильно выбирать приоритеты, денег на спорт в РФ будет достаточно
УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Средств на развитие спорта в России будет достаточно при правильной расстановке приоритетов, заявил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ Владимир Путин.
На мероприятии глава государства обратил внимание на неоправданную и избыточную коммерционализацию массового спорта.
Путин подчеркнул, что различные стартовые взносы, сборы на поощрение победителей и судей и "другие поборы" должны быть отменены. Если соревнования идут в рамках основного плана, единокалендарного плана, где прежде всего молодые спортсмены, выполняют спортивные разряды, то на них "не должно быть никаких сборов и поборов".
"Здесь все должно быть бесплатно и обеспечено государством… Повторяю еще раз: это не будет слишком тяжелым бременем для государства, потому что, если правильно выбирать приоритеты, денег будет достаточно", — пояснил президент РФ.
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