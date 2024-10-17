https://1prime.ru/20241017/regiony-852231051.html

Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам

Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам - 17.10.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам

Кабмин выделит шести субъектам РФ, в том числе новым регионам, около 9,2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:17+0300

2024-10-17T15:17+0300

2024-10-17T15:17+0300

экономика

россия

финансовая помощь

https://cdnn.1prime.ru/img/84116/99/841169999_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_f8dc1399f98a0f7960728632be9ab724.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Кабмин выделит шести субъектам РФ, в том числе новым регионам, около 9,2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "По поручению главы государства окажем дополнительную финансовую поддержку шести российским субъектам на общую сумму около 9,233 миллиарда рублей. Средства получат четыре республики - Донецкая, Луганская, Чеченская и Карелия, а также две области - Запорожская и Херсонская", - сказал Мишустин на заседании правительства. По его данным, они смогут использовать ресурсы на обеспечение сбалансированности своих бюджетов, чтобы решить целый ряд задач, необходимых для жизни граждан, в том числе помочь местному здравоохранению, ЖКХ, агропромкомплексу и другим направлениям.

https://1prime.ru/20241015/minfin-852191999.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансовая помощь