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Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам
Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам - 17.10.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам
Кабмин выделит шести субъектам РФ, в том числе новым регионам, около 9,2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:17+0300
2024-10-17T15:17+0300
экономика
россия
финансовая помощь
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Кабмин выделит шести субъектам РФ, в том числе новым регионам, около 9,2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "По поручению главы государства окажем дополнительную финансовую поддержку шести российским субъектам на общую сумму около 9,233 миллиарда рублей. Средства получат четыре республики - Донецкая, Луганская, Чеченская и Карелия, а также две области - Запорожская и Херсонская", - сказал Мишустин на заседании правительства. По его данным, они смогут использовать ресурсы на обеспечение сбалансированности своих бюджетов, чтобы решить целый ряд задач, необходимых для жизни граждан, в том числе помочь местному здравоохранению, ЖКХ, агропромкомплексу и другим направлениям.
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россия, финансовая помощь
Экономика, РОССИЯ, финансовая помощь
15:17 17.10.2024
 
Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам

Мишустин: шесть регионов, в том числе новые, получат 9,2 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Кабмин выделит шести субъектам РФ, в том числе новым регионам, около 9,2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства окажем дополнительную финансовую поддержку шести российским субъектам на общую сумму около 9,233 миллиарда рублей. Средства получат четыре республики - Донецкая, Луганская, Чеченская и Карелия, а также две области - Запорожская и Херсонская", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По его данным, они смогут использовать ресурсы на обеспечение сбалансированности своих бюджетов, чтобы решить целый ряд задач, необходимых для жизни граждан, в том числе помочь местному здравоохранению, ЖКХ, агропромкомплексу и другим направлениям.
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