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На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца

На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца - 17.10.2024, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца

Действующий немецкий канцлер стремительно теряет поддержку населения из-за своей позиции по украинскому конфликту, передает издание New York Times. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T06:17+0300

2024-10-17T06:17+0300

2024-10-17T06:19+0300

экономика

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Действующий немецкий канцлер стремительно теряет поддержку населения из-за своей позиции по украинскому конфликту, передает издание New York Times. "Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины", - следует из сообщения.Излание также подчеркнуло, что особенно сильно позиция канцлера отразилась на автомобильном и промышленном секторах немецкой экономики, а также на уровне его поддержки гражданами страны.

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германия

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олаф шольц, германия