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На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца - 17.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца
На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца - 17.10.2024, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца
Действующий немецкий канцлер стремительно теряет поддержку населения из-за своей позиции по украинскому конфликту, передает издание New York Times. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T06:17+0300
2024-10-17T06:19+0300
экономика
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Действующий немецкий канцлер стремительно теряет поддержку населения из-за своей позиции по украинскому конфликту, передает издание New York Times. "Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины", - следует из сообщения.Излание также подчеркнуло, что особенно сильно позиция канцлера отразилась на автомобильном и промышленном секторах немецкой экономики, а также на уровне его поддержки гражданами страны.
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олаф шольц, германия
Экономика, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ
06:17 17.10.2024 (обновлено: 06:19 17.10.2024)
 
На Западе забили тревогу: немецкая экономика пострадала из-за Шольца

NYT: Шольц теряет рейтинг из-за поддержки Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Действующий немецкий канцлер стремительно теряет поддержку населения из-за своей позиции по украинскому конфликту, передает издание New York Times.
"Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины", - следует из сообщения.
Излание также подчеркнуло, что особенно сильно позиция канцлера отразилась на автомобильном и промышленном секторах немецкой экономики, а также на уровне его поддержки гражданами страны.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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05:57
 
ЭкономикаОлаф ШольцГЕРМАНИЯ
 
 
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