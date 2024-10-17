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"Росатом" поможет модернизировать инфраструктуру энергосистемы Белоруссии - 17.10.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" поможет модернизировать инфраструктуру энергосистемы Белоруссии
"Росатом" поможет модернизировать инфраструктуру энергосистемы Белоруссии - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Росатом" поможет модернизировать инфраструктуру энергосистемы Белоруссии
Белорусское государственное предприятие "Белэнерго" подписало с "Росатомом" соглашение о стратегическом сотрудничестве в области модернизации и цифровизации... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:30+0300
2024-10-17T20:30+0300
энергетика
россия
белоруссия
модернизация
энергосистема
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МИНСК, 17 окт – ПРАЙМ. Белорусское государственное предприятие "Белэнерго" подписало с "Росатомом" соглашение о стратегическом сотрудничестве в области модернизации и цифровизации инфраструктуры энергетической системы Белоруссии, сообщила в четверг белорусская компания. "Подписано трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве в области модернизации и цифровизации инфраструктуры энергетической системы Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Белэнерго". Поясняется, что 17 октября в Минске в рамках Белорусского энергетического и экологического форума состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между производственным объединением "Белэнерго", страновым офисом государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в Республике Беларусь – ООО "Русатом Бел" и ООО "РУСИБ". "Документ предусматривает сотрудничество в реализации совместных проектов, направленных на модернизацию и цифровизацию инфраструктуры объединенной энергосистемы Республики Беларусь. Стороны договорились общими усилиями анализировать и внедрять лучшие практики в эксплуатации оборудования и оптимизации бизнес-процессов, в частности, с активным использованием цифровых инструментов", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, модернизация, энергосистема
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, модернизация, энергосистема
20:30 17.10.2024
 
"Росатом" поможет модернизировать инфраструктуру энергосистемы Белоруссии

"Белэнерго" и "Росатом" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанк" Государственные флаги России и Белоруссии
 Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 17 окт – ПРАЙМ. Белорусское государственное предприятие "Белэнерго" подписало с "Росатомом" соглашение о стратегическом сотрудничестве в области модернизации и цифровизации инфраструктуры энергетической системы Белоруссии, сообщила в четверг белорусская компания.
"Подписано трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве в области модернизации и цифровизации инфраструктуры энергетической системы Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Белэнерго".
Поясняется, что 17 октября в Минске в рамках Белорусского энергетического и экологического форума состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между производственным объединением "Белэнерго", страновым офисом государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в Республике Беларусь – ООО "Русатом Бел" и ООО "РУСИБ".
"Документ предусматривает сотрудничество в реализации совместных проектов, направленных на модернизацию и цифровизацию инфраструктуры объединенной энергосистемы Республики Беларусь. Стороны договорились общими усилиями анализировать и внедрять лучшие практики в эксплуатации оборудования и оптимизации бизнес-процессов, в частности, с активным использованием цифровых инструментов", - говорится в сообщении.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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11 октября, 18:00
 
ЭнергетикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯмодернизацияэнергосистема
 
 
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