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Пассажиропоток авиакомпаний России превысил десять миллионов человек
Пассажиропоток авиакомпаний России превысил десять миллионов человек - 17.10.2024, ПРАЙМ
Пассажиропоток авиакомпаний России превысил десять миллионов человек
Российские авиакомпании в сентябре текущего года перевезли пассажиров на 4,8% больше аналогичного периода прошлого года, таким образом пассажиропоток за месяц... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:12+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в сентябре текущего года перевезли пассажиров на 4,8% больше аналогичного периода прошлого года, таким образом пассажиропоток за месяц составил 10,7 миллиона человек, сообщили в Росавиации. "По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в сентябре вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 4,8%, — до 10,7 миллиона человек", – говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что процент занятости пассажирских кресел вырос до 90% с 89,1%.
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россия, росавиация
Экономика, РОССИЯ, Росавиация
Пассажиропоток авиакомпаний России превысил десять миллионов человек
Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре вырос на 4,8%, до 10,7 млн
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в сентябре текущего года перевезли пассажиров на 4,8% больше аналогичного периода прошлого года, таким образом пассажиропоток за месяц составил 10,7 миллиона человек, сообщили в Росавиации.
"По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в сентябре вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 4,8%, — до 10,7 миллиона человек", – говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что процент занятости пассажирских кресел вырос до 90% с 89,1%.