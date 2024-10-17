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Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ
Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ - 17.10.2024, ПРАЙМ
Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ
Темпы роста ипотеки в России по итогам 2024 года могут быть выше прогнозных 12%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:18+0300
2024-10-17T11:26+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ипотека
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России по итогам 2024 года могут быть выше прогнозных 12%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024."Темпы ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%", - сказала Набиуллина.ЦБ РФ ждет, что выдача семейной ипотеки по итогам текущего года составит 2,2 триллиона рублей, что сопоставимо с прошлым годом."Сейчас темпы выдач семейной ипотеки где-то соответствуют, или динамика даже соответствует первому кварталу этого года. Наши ожидания, что по семейной ипотеке будет выдано около 2,2 триллиона рублей, это сопоставимо с объемами выдачи в прошлом году", - сказала она.
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эльвира набиуллина, ипотека
Банк России, Эльвира Набиуллина, ипотека
11:18 17.10.2024 (обновлено: 11:26 17.10.2024)
 
Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ

Набиуллина: темпы роста ипотеки в РФ по итогам 2024 года могут быть выше 12%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России по итогам 2024 года могут быть выше прогнозных 12%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024.
"Темпы ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%", - сказала Набиуллина.
ЦБ РФ ждет, что выдача семейной ипотеки по итогам текущего года составит 2,2 триллиона рублей, что сопоставимо с прошлым годом.
"Сейчас темпы выдач семейной ипотеки где-то соответствуют, или динамика даже соответствует первому кварталу этого года. Наши ожидания, что по семейной ипотеке будет выдано около 2,2 триллиона рублей, это сопоставимо с объемами выдачи в прошлом году", - сказала она.
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Банк РоссииЭльвира Набиуллинаипотека
 
 
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