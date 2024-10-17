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Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ

Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ - 17.10.2024, ПРАЙМ

Рост ипотеки по итогам 2024 года может превысить прогноз, заявили в ЦБ

Темпы роста ипотеки в России по итогам 2024 года могут быть выше прогнозных 12%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T11:18+0300

2024-10-17T11:18+0300

2024-10-17T11:26+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ипотека

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России по итогам 2024 года могут быть выше прогнозных 12%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024."Темпы ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%", - сказала Набиуллина.ЦБ РФ ждет, что выдача семейной ипотеки по итогам текущего года составит 2,2 триллиона рублей, что сопоставимо с прошлым годом."Сейчас темпы выдач семейной ипотеки где-то соответствуют, или динамика даже соответствует первому кварталу этого года. Наши ожидания, что по семейной ипотеке будет выдано около 2,2 триллиона рублей, это сопоставимо с объемами выдачи в прошлом году", - сказала она.

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эльвира набиуллина, ипотека