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Порядка 15 банков будут тестировать цифровой рубль, заявили в ЦБ

Порядка 15 банков будут тестировать цифровой рубль, заявили в ЦБ - 17.10.2024, ПРАЙМ

Порядка 15 банков будут тестировать цифровой рубль, заявили в ЦБ

Еще порядка 14-15 банков подключатся к тестированию цифрового рубля в 2025 году, что даст возможность покрытия сервисами цифрового рубля около 80% клиентов,... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:00+0300

2024-10-17T15:00+0300

2024-10-17T15:00+0300

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Еще порядка 14-15 банков подключатся к тестированию цифрового рубля в 2025 году, что даст возможность покрытия сервисами цифрового рубля около 80% клиентов, пользующихся финансовыми услугами, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis 2024. "В 2023 году в августе мы уже запустили пилот, и в этом году с сентября мы его расширили. Если посмотреть на цифры, на данный момент это 12 банков, … еще 3 банка в ближайшее время подключается к платформе, и в следующем году мы ожидаем еще порядка 14-15 банков, которые в целом, если говорить об их доле на рынке, как раз дадут возможность покрытия сервисами цифрового рубля где-то порядка 80% всех клиентов, которые у нас пользуются финансовыми услугами", - сказала Скоробогатова. Согласно представленной первым зампредом ЦБ презентации, в настоящее время в пилотировании цифрового рубля участвует более 800 граждан, более 20 юридических лиц, проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов. В сентябре количество оплат товаров и услуг выросло на 36% по сравнению с августом, а число пользователей – в 1,5 раза. Также она отметила, что оплата товаров и услуг в пилотной группе будет тестироваться на базе универсального QR-кода. "Это был запрос банков, чтобы нам избежать лишних издержек как на стороне банков, так и на стороне торгово-сервисных предприятий", - добавила Скоробогатова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровой рубль, банки, россия