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"Стратегическая ошибка". В Молдавии призвали вернуться на российский рынок

"Стратегическая ошибка". В Молдавии призвали вернуться на российский рынок - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Стратегическая ошибка". В Молдавии призвали вернуться на российский рынок

Отказ Молдавии от российского рынка – это диверсия, стратегическая и тактическая ошибка, считает экс-премьер республики и кандидат в президенты Василий Тарлев... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:53+0300

2024-10-17T08:53+0300

2024-10-17T08:56+0300

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КИШИНЕВ, 17 окт - ПРАЙМ. Отказ Молдавии от российского рынка – это диверсия, стратегическая и тактическая ошибка, считает экс-премьер республики и кандидат в президенты Василий Тарлев. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где остается наблюдателем. Власти страны также заявили о намерении переориентировать рынок экспорта на Запад. "Российский рынок был самый большой для наших поставок. Сейчас тяжело на нем найти бутылку молдавского вина, но продают французские, итальянские, немецкие, чешские, те, которые воюют с Россией, а заставляют Молдавию прервать отношения с Россией", - объяснил Тарлев, добавив, что европейские страны специально вытеснили Молдавию с рынка РФ, чтобы занять его. Он подчеркнул, что рынок Евросоюза хоть и большой, но практически полностью занят товарами внутренних производителей и других крупных поставщиков, а потому молдавских товаров там не знают. "Мы не должны отказываться от наших исторических рынков сбыта", - резюмировал Тарлев. Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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молдавия, россия, ес, рынок