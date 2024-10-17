Откат рынка акций не пугает

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи откатил на полпроцента и закрылся у 2794 п. В моменте был скачок на двухнедельные максимумы до 2827 п. Вчерашняя коррекция не пугает — рынок волатильный, но остается в рамках осеннего боковика. В следующую пятницу, 25 октября, ЦБ огласит новую ставку: возможно, что даже и повысит до 20%, но это может быть проигнорировано, а курс индекса способен выйти из консолидации именно вверх на фоне ожиданий монетарного послабления 2025 г. Такие важные грядущие события отыгрываются заранее.Сильнее рынка — акции Газпрома (+2,4%). Курс подскакивал к 139 руб., закрытие выше 137 руб. Обороты повышенные: 10,7 млрд руб. Позитивный настрой мог быть связан с переговорами России, Китая и Монголии; возможно, там поднималась тема нитки "Сила Сибири–2", за что и уцепились активные трейдеры. Среднесрочно ожидается движение к 150 руб., а фундаментальная оценка бумаг на 180 руб.Слабее рынка — бумаги Сегежи (-12,3%). Ранее они много дней были в лидерах роста, а вчера рухнули. От 2 руб. курс упал к 1,7 руб. На неделе наблюдался хайп без новостей о допэмиссии, и в таком ключе это не более чем спекуляция с закономерным исходом.Рубль у юаня вернул потери вторника, курс CNY упал на 0,4% до 13,53. Но вот доллар и евро переписали максимумы года: 96,25 и почти 106,1. Инвалюты перекуплены, и техническая коррекция вполне возможна. На стороне рубля — рост предложения валюты от ЦБ в рамках бюджетного механизма, вероятность очередного повышения ключевой ставки ЦБ, приближение налогового периода, когда экспортеры обязаны продавать валюту для исполнения обязательств перед бюджетом.
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи откатил на полпроцента и закрылся у 2794 п. В моменте был скачок на двухнедельные максимумы до 2827 п. Вчерашняя коррекция не пугает — рынок волатильный, но остается в рамках осеннего боковика. В следующую пятницу, 25 октября, ЦБ огласит новую ставку: возможно, что даже и повысит до 20%, но это может быть проигнорировано, а курс индекса способен выйти из консолидации именно вверх на фоне ожиданий монетарного послабления 2025 г. Такие важные грядущие события отыгрываются заранее.
Сильнее рынка — акции Газпрома (+2,4%). Курс подскакивал к 139 руб., закрытие выше 137 руб. Обороты повышенные: 10,7 млрд руб. Позитивный настрой мог быть связан с переговорами России, Китая и Монголии; возможно, там поднималась тема нитки "Сила Сибири–2", за что и уцепились активные трейдеры. Среднесрочно ожидается движение к 150 руб., а фундаментальная оценка бумаг на 180 руб.
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-12,3%). Ранее они много дней были в лидерах роста, а вчера рухнули. От 2 руб. курс упал к 1,7 руб. На неделе наблюдался хайп без новостей о допэмиссии, и в таком ключе это не более чем спекуляция с закономерным исходом.
Рубль у юаня вернул потери вторника, курс CNY упал на 0,4% до 13,53. Но вот доллар и евро переписали максимумы года: 96,25 и почти 106,1. Инвалюты перекуплены, и техническая коррекция вполне возможна. На стороне рубля — рост предложения валюты от ЦБ в рамках бюджетного механизма, вероятность очередного повышения ключевой ставки ЦБ, приближение налогового периода, когда экспортеры обязаны продавать валюту для исполнения обязательств перед бюджетом.
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