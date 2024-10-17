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Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 17.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций переходит к умеренному снижению во второй половине торговой сессии четверга после утреннего роста, следует из данных Мосбиржи и... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T17:05+0300

2024-10-17T17:05+0300

2024-10-17T17:05+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к умеренному снижению во второй половине торговой сессии четверга после утреннего роста, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.58 мск снижается на 0,31%, до 2 774,92 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,27%, до 74,42 доллара за баррель. "Российский рынок акций после позитивного старта и нескольких восходящих попыток быстро вернулся к поступательному снижению. Наши фондовые индикаторы находились в заметном минусе, но к текущему моменту почти весь его отыграли. Некоторое время поддержку российскому рынку оказывали вчерашние данные Росстата, показавшие очередное снижение инфляции. Это ослабило угрозу повышения ключевой ставки 25 октября", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако также в среду появилась информация о росте инфляционных ожиданий населения в октябре, поэтому сохраняются опасения по поводу более длительного периода жестких денежно-кредитных условий. Это может выступать одним из главных факторов слабости рынка, отметил Бабин. "С утра четверга российский рынок акций торговался в целом нейтрально, однако уже к середине сессии обозначилась незначительная коррекция… Российский фондовый индикатор по-прежнему зажат в узком торговом диапазоне - между 2750 и 2820 пунктами. Боковая динамика в этих границах сохраняется уже с начала октября", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Торговая неделя уже подходит к концу, из ключевых событий... операционные результаты "Займера" за 3-й квартал, решение вопроса о выплате дивидендов СД SFI, начало торгов акциями "Озон Фармацевтика". Также сегодня – последний день попадания в реестр акционеров для получения дивидендов от "Алросы" и "Евротранса",- комментирует Алина Попцова из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "СПБ Биржи" (+2,87%), "Новабев" (+2,2%), "М.видео" (+1,09%), "Русала" (+0,63%), "Полюса" (+0,42%), "Распадской" (+0,25%). В лидерах снижения стоимости – акции ММК (-7,72%), ОГК-2 (-3,35%), НЛМК (-3,34%), "Северстали" (-3,31%), "Вуш холдинга" (-3,08%), "Самолета" (-2,1%). ПРОГНОЗЫ "Сейчас наблюдается попытка наших фондовых индикаторов скорректировать потери. Если рубль возобновит ослабление, а нефть хотя бы останется около текущих уровней, индекс Мосбиржи способен развить волну восстановления с ближайшей целью в районе 2800 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Мы считаем, что именно фактор неопределенности в отношении решения регулятора по ключевой ставке и последующему курсу денежно-кредитной политики Центробанка будут удерживать российский рынок акций всю ближайшую неделю в узких границах без каких-либо всплесков волатильности. Внешние новостные факторы при этом уже существенного влияния на наш рынок не оказывают", - говорит Муштаков из ИК "Риком-траст". В случае, если Центробанк сохранит ставку на текущем уровне, это станет для рынка большим сюрпризом и поводом для формирования длинных позиций в российских акциях и в долгосрочных ОФЗ с фиксированным купоном, считает эксперт.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс