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Российский рынок акций завершил торги на 0,72 процента
Российский рынок акций завершил торги на 0,72 процента - 17.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги на 0,72 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 0,72% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T18:55+0300
2024-10-17T18:55+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 0,72% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,72%, до 2763,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,61%, до 942,08 пункта, долларовый РТС – тоже на 0,61%, до 896,12 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил торги на 0,72 процента
Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию четверга на 0,72%
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 0,72% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,72%, до 2763,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,61%, до 942,08 пункта, долларовый РТС – тоже на 0,61%, до 896,12 пункта.
Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума