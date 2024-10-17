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Российский рынок акций завершил торги на 0,72 процента

Российский рынок акций завершил торги на 0,72 процента - 17.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги на 0,72 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 0,72% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-17T18:55+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 0,72% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,72%, до 2763,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,61%, до 942,08 пункта, долларовый РТС – тоже на 0,61%, до 896,12 пункта.

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