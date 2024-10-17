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Российский рынок акций снизился второй день подряд
Российский рынок акций снизился второй день подряд - 17.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился второй день подряд
Российский рынок акций снизился вторую торговую сессию подряд, оставшись ниже психологического уровня 2800 пунктов по основному фондовому индексу, следует из... | 17.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился вторую торговую сессию подряд, оставшись ниже психологического уровня 2800 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,72%, до 2763,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,61%, до 942,08 пункта, долларовый РТС – тоже на 0,61%, до 896,12 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПО ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в четверг торговался под давлением, продолжая понижательную тенденцию вторую сессию подряд. "В четверг рынок российских акций продолжил плавное снижение, начатое в среду, после выхода данных о росте инфляционных ожиданий. Скорее это можно назвать отсутствием роста в условиях, когда внешние стимулы нейтральны и рынок спускается под собственным весом, закладывая, возможно, резкое повышение ставки 25 октября", - комментирует Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами". В частности, на Мосбирже упали бумаги ММК (-7,7%), НЛМК (-4,4%), "Совкомфлота" (-2,8%), "Северстали" (-4,2%). Выросли защитные бумаги производителя золота - "Полюса" (+0,1%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,2%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 103,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В конце недели тон настроениям на рынках может задать блок статистики из Китая, в том числе оценка ВВП за третий квартал, объем промпроизводства, уровень безработицы в сентябре, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу ожидаем нейтральной динамики на российском рынке акций, инвесторы могут отложить основные операции на начало следующей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 октября – 2725-2825 пунктов", - добавляет он. Индекс Мосбиржи сохраняет склонность к снижению и стремится к нижней границе диапазона 2720-2890 пунктов, что вполне обоснованно, поскольку ЦБ РФ в следующую пятницу, скорее всего, будет оценивать возможность повышения ключевой ставки либо до 20%, либо до 21% годовых, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился второй день подряд
Российский рынок акций остался ниже психологического уровня в 2800 пунктов
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился вторую торговую сессию подряд, оставшись ниже психологического уровня 2800 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,72%, до 2763,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,61%, до 942,08 пункта, долларовый РТС – тоже на 0,61%, до 896,12 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций в четверг торговался под давлением, продолжая понижательную тенденцию вторую сессию подряд.
"В четверг рынок российских акций продолжил плавное снижение, начатое в среду, после выхода данных о росте инфляционных ожиданий. Скорее это можно назвать отсутствием роста в условиях, когда внешние стимулы нейтральны и рынок спускается под собственным весом, закладывая, возможно, резкое повышение ставки 25 октября", - комментирует Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами".
В частности, на Мосбирже упали бумаги ММК (-7,7%), НЛМК (-4,4%), "Совкомфлота" (-2,8%), "Северстали" (-4,2%). Выросли защитные бумаги производителя золота - "Полюса" (+0,1%).
Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,2%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 103,8 пункта.
В конце недели тон настроениям на рынках может задать блок статистики из Китая, в том числе оценка ВВП за третий квартал, объем промпроизводства, уровень безработицы в сентябре, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В пятницу ожидаем нейтральной динамики на российском рынке акций, инвесторы могут отложить основные операции на начало следующей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 октября – 2725-2825 пунктов", - добавляет он.
Индекс Мосбиржи сохраняет склонность к снижению и стремится к нижней границе диапазона 2720-2890 пунктов, что вполне обоснованно, поскольку ЦБ РФ в следующую пятницу, скорее всего, будет оценивать возможность повышения ключевой ставки либо до 20%, либо до 21% годовых, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,55 рубля