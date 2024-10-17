https://1prime.ru/20241017/rzhd-852228273.html

РЖД введут выплату в 150 тысяч рублей при приеме сотрудников двух категорий

РЖД введут выплату в 150 тысяч рублей при приеме сотрудников двух категорий - 17.10.2024, ПРАЙМ

РЖД введут выплату в 150 тысяч рублей при приеме сотрудников двух категорий

РЖД с 1 ноября 2024 года увеличат зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и вводят выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности, следует из... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T13:49+0300

2024-10-17T13:49+0300

2024-10-17T13:49+0300

ржд

повышение зарплаты

специальность

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. РЖД с 1 ноября 2024 года увеличат зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и вводят выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности, следует из сообщения компании. "РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов. Такое решение принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад", - говорится в сообщении компании. Так, будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов. "Дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) - на 20%. Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая "Сапсаны", "Орланы", "Ласточки", "Финисты") - на 15%", - уточняют РЖД. Также принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад – с 70 до 100%. Эта мера коснется действующих и новых работников. Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста: на 25% с 1 ноября и еще на 16% - с 1 января 2025 года. "При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей", - добавляют РЖД. Всего перечисленные меры затронут более 130 тысяч человек. РЖД отмечают, что постоянно анализируют ситуацию на рынке труда и готовы принимать оперативные меры по улучшению условий материального и нематериального вознаграждения различных категорий сотрудников.

https://1prime.ru/20241017/rosaviatsiya-852227291.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, повышение зарплаты, специальность