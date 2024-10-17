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Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России - 17.10.2024, ПРАЙМ

Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint совершает полеты вдоль границы РФ в Калининградской области, самолет Gulfstream IV ВВС Швеции... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T11:21+0300

2024-10-17T11:21+0300

2024-10-17T11:21+0300

россия

швеция

сша

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint совершает полеты вдоль границы РФ в Калининградской области, самолет Gulfstream IV ВВС Швеции облетает российско-финскую границу, следует из данных Flightradar. По данным сервиса, самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США взлетел в 05.47 мск из аэропорта Милденхолл в Великобритании, пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Польши и затем сделал круг вдоль российской границы в Калининградской области, двигаясь над акваторией Балтийского моря и Литвой. Сейчас самолет идет на второй круг по тому же маршруту. Самолет Gulfstream IV ВВС Швеции вылетел сегодня утром из аэропорта Линчепинг и затем двигался над Финляндией вдоль границы с Россией. Сейчас судно развернулось и двигается в обратном направлении по тому же маршруту. ВВС Швеции располагают двумя разведывательными самолетами Gulfstream IV SP S102B Korpen. Это модифицированные бизнес-джеты для ведения электронной разведки, сбора информации от радиолокационных систем и других источников излучения.

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россия, швеция, сша