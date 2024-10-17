https://1prime.ru/20241017/sanktsii-852227786.html

Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров

Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров - 17.10.2024, ПРАЙМ

Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров

Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T13:33+0300

2024-10-17T13:33+0300

2024-10-17T13:33+0300

политика

великобритания

санкции против рф

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из заявления министерства иностранных дел страны.Британские власти также подчеркнули, что новый пакет санкций является самым масштабным в рамках ограничений деятельности российских танкеров."Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20241017/es-852227405.html

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великобритания, санкции против рф