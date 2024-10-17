https://1prime.ru/20241017/sanktsii-852227786.html
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров - 17.10.2024, ПРАЙМ
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров
Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:33+0300
2024-10-17T13:33+0300
2024-10-17T13:33+0300
политика
великобритания
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_a43beaec0cc6c3c4939a8cf46fb5fdcd.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из заявления министерства иностранных дел страны.Британские власти также подчеркнули, что новый пакет санкций является самым масштабным в рамках ограничений деятельности российских танкеров."Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - заключили в министерстве.
https://1prime.ru/20241017/es-852227405.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ffb4989cea76c703e954fcfcb3cd25c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, санкции против рф
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров
МИД: Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из заявления министерства иностранных дел страны.
Британские власти также подчеркнули, что новый пакет санкций является самым масштабным в рамках ограничений деятельности российских танкеров.
"Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - заключили в министерстве.
В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока