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Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров - 17.10.2024, ПРАЙМ
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров
Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:33+0300
2024-10-17T13:33+0300
политика
великобритания
санкции против рф
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из заявления министерства иностранных дел страны.Британские власти также подчеркнули, что новый пакет санкций является самым масштабным в рамках ограничений деятельности российских танкеров."Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - заключили в министерстве.
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великобритания, санкции против рф
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
13:33 17.10.2024
 
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров

МИД: Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВеликобритания вышла из ЕС
Великобритания вышла из ЕС - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против 18 нефтяных танкеров и четырёх танкеров из России, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа, следует из заявления министерства иностранных дел страны.
Британские власти также подчеркнули, что новый пакет санкций является самым масштабным в рамках ограничений деятельности российских танкеров.
"Наряду с мерами против теневого флота Великобритания вводит санкции в отношении… российской газовой компании АО "Русгаздобыча", - заключили в министерстве.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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