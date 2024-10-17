https://1prime.ru/20241017/sanktsii-852236119.html

США расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом

США расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом - 17.10.2024, ПРАЙМ

США расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом

Вашингтон в четверг расширил санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом. В них внесли несколько десятков физических и юридических лиц, в том... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T18:27+0300

2024-10-17T18:27+0300

2024-10-17T18:27+0300

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ВАШИНГТОН, 17 окт – ПРАЙМ. Вашингтон в четверг расширил санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом. В них внесли несколько десятков физических и юридических лиц, в том числе из России, а также морские суда. Об этом сказано в обнародованном документе Минфина США. Всего в список попали еще шесть физлиц из различных государств, в том числе Иран, Пакистан, Китай и другие. В списки внесли и гражданина России по имени Артем Ямщиков. Минфин США не уточняет, что именно стало основанием для его включения в данный перечень. Кроме того, Вашингтон ввели санкции против восьми юридических лиц, включая российское предприятие "Торговый дом Вектор" в Иркутске. Ограничения также затронули восемь судов, включая несколько нефтяных танкеров.

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сша, минфин сша, санкции против рф, иран