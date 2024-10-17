https://1prime.ru/20241017/sanktsii-852238181.html

В ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции

В ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции - 17.10.2024, ПРАЙМ

В ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции

Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита в Брюсселе заявили о готовности расширять антироссийские санкции. Об этом сказано в выводах встречи в верхах. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T19:46+0300

2024-10-17T19:46+0300

2024-10-17T19:47+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита в Брюсселе заявили о готовности расширять антироссийские санкции. Об этом сказано в выводах встречи в верхах. В документе говорится, что ЕС готов и далее "ограничивать возможности России вести войну", в том числе путем дополнительных санкций и пошлин на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Евросовет также повторил свое намерение бороться "за эффективное применение санкций и противодействовать их обходу, в том числе через третьи страны". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241017/sanktsii-852227786.html

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