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В ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции
В ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции - 17.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции
Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита в Брюсселе заявили о готовности расширять антироссийские санкции. Об этом сказано в выводах встречи в верхах. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:46+0300
2024-10-17T19:46+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита в Брюсселе заявили о готовности расширять антироссийские санкции. Об этом сказано в выводах встречи в верхах. В документе говорится, что ЕС готов и далее "ограничивать возможности России вести войну", в том числе путем дополнительных санкций и пошлин на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Евросовет также повторил свое намерение бороться "за эффективное применение санкций и противодействовать их обходу, в том числе через третьи страны". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, россия, политика, санкции против рф
Политика, ЕС, РОССИЯ, политика, санкции против РФ
В ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции
Лидеры стран ЕС заявили о готовности расширять антироссийские санкции
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита в Брюсселе заявили о готовности расширять антироссийские санкции. Об этом сказано в выводах встречи в верхах.
В документе говорится, что ЕС готов и далее "ограничивать возможности России вести войну", в том числе путем дополнительных санкций и пошлин на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию.
Евросовет также повторил свое намерение бороться "за эффективное применение санкций и противодействовать их обходу, в том числе через третьи страны".
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Великобритания ввела новый пакет санкций против российских танкеров