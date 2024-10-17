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Стали известны сроки запуска оператора "СберМобайл" в новых регионах

Стали известны сроки запуска оператора "СберМобайл" в новых регионах - 17.10.2024, ПРАЙМ

Стали известны сроки запуска оператора "СберМобайл" в новых регионах

Виртуальный оператор "СберМобайл" начнет работу в новых регионах РФ, Крыму и Севастополе до конца года - он будет работать на базе инфраструктурного оператора... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:46+0300

2024-10-17T15:46+0300

2024-10-17T15:46+0300

экономика

россия

сбербанк

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Виртуальный оператор "СберМобайл" начнет работу в новых регионах РФ, Крыму и Севастополе до конца года - он будет работать на базе инфраструктурного оператора "Миранда", соответствующее соглашение было заключено на площадке Finopolis 2024, сообщает пресс-служба "Сбера". "В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе появится еще один провайдер сотовой связи и мобильного интернета: до конца 2024 года в этих регионах начнет работать виртуальный оператор "СберМобайл". … "Миранда" предоставит "СберМобайлу" инфраструктуру связи, что позволит оператору распространить зону покрытия на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь", - говорится в сообщении. Жители этих регионов смогут пользоваться услугами "СберМобайла": цифровыми сервисами, мобильной связью, а также отраслевыми платформенными сервисами для индустриального интернета вещей. Генеральный директор "Миранды" Игорь Жижикин, слова которого приводятся в сообщении, назвал подписание соглашение значимым событием для всего телекоммуникационного рынка новых регионов РФ. "Совместными усилиями мы ускоряем интеграцию в цифровое пространство России, делая его доступным для жителей новых территорий. Уверен, что реализация проекта MVNO на базе сетей "Миранды" и "МирТелекома" станет мощным стимулом для развития экономики и повышения качества жизни людей", - отметил он.

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россия, сбербанк