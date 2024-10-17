https://1prime.ru/20241017/sberbank-852220592.html

Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке

Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке - 17.10.2024, ПРАЙМ

Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке

Сбербанк тестирует сервис, который позволяет оплатить покупку его картой со счета в другом банке, если средств на карте не хватает: для этого надо будет... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:11+0300

2024-10-17T09:11+0300

2024-10-17T09:11+0300

экономика

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк тестирует сервис, который позволяет оплатить покупку его картой со счета в другом банке, если средств на карте не хватает: для этого надо будет настроить запасной счет в мобильном приложении, рассказал старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума Finopolis. "У многих наших клиентов есть счета в других банках, и легко забыть, какая именно сумма находится на каждом из них. Внутри "Сбера" мы уже решили эту проблему: если вы настроили запасной счет, неважно, какую карту вы приложите к терминалу, - средства спишутся с той (или с тех), где есть деньги. Теперь это работает и с картой другого банка. Как только сервис пройдет внутреннее тестирование, мы откроем его для клиентов", - сказал Малых. Он пояснил, что это позволит избежать неловких ситуаций на кассе, когда клиент расплачивается привычной картой, но на ней оказывается недостаточно средств. Чтобы подключить опцию списания с карты другого банка, достаточно выбрать банк, добавить счет карты как запасной к счету карты Сбербанка и дать согласие на переводы без подтверждения в Сбербанк по системе быстрых платежей (СБП). Для счетов внутри Сбербанка сервис уже действует. В "Сбербанк Онлайн" клиенты могут настроить в качестве запасных счетов свои дебетовые и кредитные карты Сбербанка, и средства спишутся с них, если на основной карте не хватит денег для оплаты. Малых отметил, что сервис работает при любом способе оплаты: картой, стикером, SberPay или по биометрии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк