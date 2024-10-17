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Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке
Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке - 17.10.2024, ПРАЙМ
Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке
Сбербанк тестирует сервис, который позволяет оплатить покупку его картой со счета в другом банке, если средств на карте не хватает: для этого надо будет... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:11+0300
2024-10-17T09:11+0300
экономика
россия
сбербанк
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк тестирует сервис, который позволяет оплатить покупку его картой со счета в другом банке, если средств на карте не хватает: для этого надо будет настроить запасной счет в мобильном приложении, рассказал старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума Finopolis. "У многих наших клиентов есть счета в других банках, и легко забыть, какая именно сумма находится на каждом из них. Внутри "Сбера" мы уже решили эту проблему: если вы настроили запасной счет, неважно, какую карту вы приложите к терминалу, - средства спишутся с той (или с тех), где есть деньги. Теперь это работает и с картой другого банка. Как только сервис пройдет внутреннее тестирование, мы откроем его для клиентов", - сказал Малых. Он пояснил, что это позволит избежать неловких ситуаций на кассе, когда клиент расплачивается привычной картой, но на ней оказывается недостаточно средств. Чтобы подключить опцию списания с карты другого банка, достаточно выбрать банк, добавить счет карты как запасной к счету карты Сбербанка и дать согласие на переводы без подтверждения в Сбербанк по системе быстрых платежей (СБП). Для счетов внутри Сбербанка сервис уже действует. В "Сбербанк Онлайн" клиенты могут настроить в качестве запасных счетов свои дебетовые и кредитные карты Сбербанка, и средства спишутся с них, если на основной карте не хватит денег для оплаты. Малых отметил, что сервис работает при любом способе оплаты: картой, стикером, SberPay или по биометрии.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
09:11 17.10.2024
 
Оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке

Малых: оплатить покупку картой Сбербанка можно будет со счета в другом банке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк тестирует сервис, который позволяет оплатить покупку его картой со счета в другом банке, если средств на карте не хватает: для этого надо будет настроить запасной счет в мобильном приложении, рассказал старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума Finopolis.
"У многих наших клиентов есть счета в других банках, и легко забыть, какая именно сумма находится на каждом из них. Внутри "Сбера" мы уже решили эту проблему: если вы настроили запасной счет, неважно, какую карту вы приложите к терминалу, - средства спишутся с той (или с тех), где есть деньги. Теперь это работает и с картой другого банка. Как только сервис пройдет внутреннее тестирование, мы откроем его для клиентов", - сказал Малых.
Он пояснил, что это позволит избежать неловких ситуаций на кассе, когда клиент расплачивается привычной картой, но на ней оказывается недостаточно средств. Чтобы подключить опцию списания с карты другого банка, достаточно выбрать банк, добавить счет карты как запасной к счету карты Сбербанка и дать согласие на переводы без подтверждения в Сбербанк по системе быстрых платежей (СБП).
Для счетов внутри Сбербанка сервис уже действует. В "Сбербанк Онлайн" клиенты могут настроить в качестве запасных счетов свои дебетовые и кредитные карты Сбербанка, и средства спишутся с них, если на основной карте не хватит денег для оплаты.
Малых отметил, что сервис работает при любом способе оплаты: картой, стикером, SberPay или по биометрии.
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанк
 
 
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