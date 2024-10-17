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Сбербанк и НСПК изучат способы совместной работы банков в биоэквайринге
Сбербанк и НСПК изучат способы совместной работы банков в биоэквайринге - 17.10.2024, ПРАЙМ
Сбербанк и НСПК изучат способы совместной работы банков в биоэквайринге
Сбербанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывают способы, с помощью которых клиенты банка могли бы платить по биометрии в... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:27+0300
2024-10-17T14:27+0300
2024-10-17T14:28+0300
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывают способы, с помощью которых клиенты банка могли бы платить по биометрии в инфраструктуре, которую создают другие банки-эквайеры на базе НСПК, и наоборот, сообщил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых. "В настоящий момент Сбербанк прорабатывает совместно с НСПК дорожную карту, чтобы клиенты банка могли платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую делают другие банки-эквайеры на решении НСПК, и наоборот", - сказал он в кулуарах форума Finopolis. Малых отметил, что переговоры с НСПК ведутся с весны и сейчас по многим принципиальным пунктам стороны смогли договориться. "Например, мы взяли на себя обязательство, что эта услуга должна быть по качеству и по скорости не хуже, чем у нас сейчас, и еще с амбицией, что в ближайшей перспективе скорость транзакции при оплате биометрией была меньше 4 секунд. Для нас это тот стандарт, к которому нужно двигаться", - заключил он.
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россия, сбербанк, нспк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, НСПК
Сбербанк и НСПК изучат способы совместной работы банков в биоэквайринге
Сбербанк и НСПК проработают способы совместной работы банков в биоэквайринге
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывают способы, с помощью которых клиенты банка могли бы платить по биометрии в инфраструктуре, которую создают другие банки-эквайеры на базе НСПК, и наоборот, сообщил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.
"В настоящий момент Сбербанк прорабатывает совместно с НСПК дорожную карту, чтобы клиенты банка могли платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую делают другие банки-эквайеры на решении НСПК, и наоборот", - сказал он в кулуарах форума Finopolis.
Малых отметил, что переговоры с НСПК ведутся с весны и сейчас по многим принципиальным пунктам стороны смогли договориться.
"Например, мы взяли на себя обязательство, что эта услуга должна быть по качеству и по скорости не хуже, чем у нас сейчас, и еще с амбицией, что в ближайшей перспективе скорость транзакции при оплате биометрией была меньше 4 секунд. Для нас это тот стандарт, к которому нужно двигаться", - заключил он.