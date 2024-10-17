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Sminex закрыл сделку по приобретению девелопера "Инград"
Sminex закрыл сделку по приобретению девелопера "Инград" - 17.10.2024, ПРАЙМ
Sminex закрыл сделку по приобретению девелопера "Инград"
Девелопер Sminex закрыл сделку по приобретению компании "Инград " у концерна "Россиум" Романа Авдеева и Сергея Сударикова, сообщила пресс-служба компании... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:51+0300
2024-10-17T16:51+0300
2024-10-17T16:51+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Девелопер Sminex закрыл сделку по приобретению компании "Инград " у концерна "Россиум" Романа Авдеева и Сергея Сударикова, сообщила пресс-служба компании Sminex. "Sminex закрыл сделку по приобретению компании "Инград" у концерна "Россиум". В ее состав вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области. Их общая площадь, включая жилую, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру, составляет 7,1 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении компании. В нем также указывается, что в контуре сделки - 15 тысяч гектаров в Московской области, в том числе два проекта в сфере индивидуального жилищного строительства, два проекта возведения логистических центров в Новой Москве. Ранее консультанты рассказали РИА Недвижимость, что концерн "Россиум" мог принять решение о продаже "Инграда" в связи с недостаточной доходностью компании и переориентацией на другие направления бизнеса, предположив, что стоимость сделки может составить 40-50 миллиардов рублей. Компания Sminex основана в 2007 году Алексеем Тулуповым, бывшим партнером по "Росбилдингу" акционера ПИКа Сергея Гордеева. Специализируется на строительстве элитного жилья в Москве.
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бизнес, недвижимость, покупка бизнеса
Экономика, Бизнес, Недвижимость, покупка бизнеса
Sminex закрыл сделку по приобретению девелопера "Инград"
Sminex закрыл сделку по приобретению девелопера "Инград" у концерна "Россиум"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Девелопер Sminex закрыл сделку по приобретению компании "Инград " у концерна "Россиум" Романа Авдеева и Сергея Сударикова, сообщила пресс-служба компании Sminex.
"Sminex закрыл сделку по приобретению компании "Инград" у концерна "Россиум". В ее состав вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области. Их общая площадь, включая жилую, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру, составляет 7,1 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении компании.
В нем также указывается, что в контуре сделки - 15 тысяч гектаров в Московской области, в том числе два проекта в сфере индивидуального жилищного строительства, два проекта возведения логистических центров в Новой Москве.
Ранее консультанты рассказали РИА Недвижимость, что концерн "Россиум" мог принять решение о продаже "Инграда" в связи с недостаточной доходностью компании и переориентацией на другие направления бизнеса, предположив, что стоимость сделки может составить 40-50 миллиардов рублей.
Компания Sminex основана в 2007 году Алексеем Тулуповым, бывшим партнером по "Росбилдингу" акционера ПИКа Сергея Гордеева. Специализируется на строительстве элитного жилья в Москве.
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