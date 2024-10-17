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США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции
США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции - 17.10.2024, ПРАЙМ
США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции
ВСУ обречены на провал в конфликте с Россией, Вашингтон и коллективный Запад скоро предадут Киев, подчеркнул председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T06:01+0300
2024-10-17T06:01+0300
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АНКАРА, 17 окт – ПРАЙМ. ВСУ обречены на провал в конфликте с Россией, Вашингтон и коллективный Запад скоро предадут Киев, подчеркнул председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Ранее в британском минобороны разворачивающуюся на фронте ситуацию для украинской армии назвали критической. Об этом сообщала Daily Express со ссылкой на источник в ведомстве. Минобороны России также подчеркивало , что российские военные активно продвигаются в Донбассе и продолжают операции по освобождению территорий."Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", - объяснил политик в беседе с РИА Новости. Он также уделил особое внимание переменам в поведении США и коллективного Запада."Другой момент – западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от (Владимира) Зеленского, будет думать только о своей выгоде", - заключил Перинчек.
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сша, запад, украина
Политика, США, ЗАПАД, УКРАИНА
США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции
Перинчек: США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов
АНКАРА, 17 окт – ПРАЙМ. ВСУ обречены на провал в конфликте с Россией, Вашингтон и коллективный Запад скоро предадут Киев, подчеркнул председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Ранее в британском минобороны разворачивающуюся на фронте ситуацию для украинской армии назвали критической. Об этом сообщала Daily Express со ссылкой на источник в ведомстве. Минобороны России также подчеркивало , что российские военные активно продвигаются в Донбассе и продолжают операции по освобождению территорий.
"Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", - объяснил политик в беседе с РИА Новости.
Он также уделил особое внимание переменам в поведении США и коллективного Запада.
На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского
"Другой момент – западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от (Владимира) Зеленского, будет думать только о своей выгоде", - заключил Перинчек.