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США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции - 17.10.2024, ПРАЙМ
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США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции
США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции - 17.10.2024, ПРАЙМ
США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции
ВСУ обречены на провал в конфликте с Россией, Вашингтон и коллективный Запад скоро предадут Киев, подчеркнул председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T06:01+0300
2024-10-17T06:03+0300
политика
сша
запад
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АНКАРА, 17 окт – ПРАЙМ. ВСУ обречены на провал в конфликте с Россией, Вашингтон и коллективный Запад скоро предадут Киев, подчеркнул председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Ранее в британском минобороны разворачивающуюся на фронте ситуацию для украинской армии назвали критической. Об этом сообщала Daily Express со ссылкой на источник в ведомстве. Минобороны России также подчеркивало , что российские военные активно продвигаются в Донбассе и продолжают операции по освобождению территорий."Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", - объяснил политик в беседе с РИА Новости. Он также уделил особое внимание переменам в поведении США и коллективного Запада."Другой момент – западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от (Владимира) Зеленского, будет думать только о своей выгоде", - заключил Перинчек.
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сша, запад, украина
Политика, США, ЗАПАД, УКРАИНА
06:01 17.10.2024 (обновлено: 06:03 17.10.2024)
 
США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов, предупредили в Турции

Перинчек: США скоро предадут Украину, так как у ВСУ нет шансов

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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АНКАРА, 17 окт – ПРАЙМ. ВСУ обречены на провал в конфликте с Россией, Вашингтон и коллективный Запад скоро предадут Киев, подчеркнул председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Ранее в британском минобороны разворачивающуюся на фронте ситуацию для украинской армии назвали критической. Об этом сообщала Daily Express со ссылкой на источник в ведомстве. Минобороны России также подчеркивало , что российские военные активно продвигаются в Донбассе и продолжают операции по освобождению территорий.
"Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", - объяснил политик в беседе с РИА Новости.
Он также уделил особое внимание переменам в поведении США и коллективного Запада.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского
05:57
"Другой момент – западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от (Владимира) Зеленского, будет думать только о своей выгоде", - заключил Перинчек.
 
ПолитикаСШАЗАПАДУКРАИНА
 
 
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