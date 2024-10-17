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На территории Польши упал таинственный воздушный шар

На территории Польши упал таинственный воздушный шар - 17.10.2024, ПРАЙМ

На территории Польши упал таинственный воздушный шар

В Польше рядом с границей Белоруссии упал неизвестный воздушный шар, полиция в настоящее время охраняет место падения, передает радиостанция RMF FM. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T13:41+0300

2024-10-17T13:41+0300

2024-10-17T13:49+0300

польша

воздушный шар

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ВАРШАВА, 17 окт - ПРАЙМ. В Польше рядом с границей Белоруссии упал неизвестный воздушный шар, полиция в настоящее время охраняет место падения, передает радиостанция RMF FM."Воздушный шар упал на территории Польши, недалеко от границы с Белоруссией. Данный объект обнаружен в районе Сокулка Подляского воеводства", - отмечается в сообщении.Полиция Подляского воеводства сообщила, что найденный в Польше воздушный шар принадлежал белорусским контрабандистам. Саперы, исследовав шар, не нашли в нем никаких военных приспособлений, но обнаружили груз сигарет белорусского производства без акцизных марок Польши. Установлено, что шар был оснащен GPS-навигатором. Польская полиция в настоящее время работает над выявлением сообщников контрабандистов, которые планировали получить груз и продать его.Ранее сообщалось, что шар может быть как метеорологическим устройством, так и принадлежать контрабандистам, так как некоторое время назад в этом же районе были найдены воздушные шары с грузом табачных изделий.Ранее в другой части Польши у границы с Калининградской областью обнаружили несколько метеорологических зондов.

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польша, воздушный шар