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На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине - 17.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине
На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине - 17.10.2024, ПРАЙМ
На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине
Причина готовности канцлера ФРГ Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным остается неизвестной, но лучше поздно, чем никогда. Таким мнением в социальной... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:29+0300
2024-10-17T12:29+0300
экономика
германия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Причина готовности канцлера ФРГ Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным остается неизвестной, но лучше поздно, чем никогда. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Было ли это из-за горящих танков Leopard или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — отметил он.Ранее Шольц предложил, чтобы Россия приняла участие в следующей мирной конференции по Украине и заявил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский президент открыт для обсуждения с немецким канцлером, но отношения с Берлином сейчас очень низкие, и есть только поверхностные общие темы для обсуждения.
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германия, олаф шольц, владимир путин
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Владимир Путин
12:29 17.10.2024
 
На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине

Боуз одной фразой отреагировал на готовность Шольца к переговорам с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Причина готовности канцлера ФРГ Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным остается неизвестной, но лучше поздно, чем никогда. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"Было ли это из-за горящих танков Leopard или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — отметил он.
Ранее Шольц предложил, чтобы Россия приняла участие в следующей мирной конференции по Украине и заявил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский президент открыт для обсуждения с немецким канцлером, но отношения с Берлином сейчас очень низкие, и есть только поверхностные общие темы для обсуждения.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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