https://1prime.ru/20241017/sholts-852226337.html

На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине

На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине - 17.10.2024, ПРАЙМ

На Западе неожиданно отреагировали на слова Шольца о Путине

Причина готовности канцлера ФРГ Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным остается неизвестной, но лучше поздно, чем никогда. Таким мнением в социальной... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T12:29+0300

2024-10-17T12:29+0300

2024-10-17T12:29+0300

экономика

германия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Причина готовности канцлера ФРГ Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным остается неизвестной, но лучше поздно, чем никогда. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Было ли это из-за горящих танков Leopard или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — отметил он.Ранее Шольц предложил, чтобы Россия приняла участие в следующей мирной конференции по Украине и заявил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский президент открыт для обсуждения с немецким канцлером, но отношения с Берлином сейчас очень низкие, и есть только поверхностные общие темы для обсуждения.

https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852221643.html

германия

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германия, олаф шольц, владимир путин