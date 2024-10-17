https://1prime.ru/20241017/shtraf-852222051.html
ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям
ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям - 17.10.2024, ПРАЙМ
ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T10:06+0300
2024-10-17T10:06+0300
2024-10-17T10:06+0300
экономика
россия
фас рф
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/93/834439348_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_8275b44777c6e0031662072e37b790df.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило 848 нарушений, сообщила служба. "За 9 месяцев 2024 года ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей… ФАС России выявила 848 нарушений", - говорится в сообщении. Уточняется, что из всех нарушений 684 было в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании оштрафованы на 209,1 миллиона рублей. В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 164 нарушения и оштрафовали организации на 66,6 миллиона рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/93/834439348_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_f47f2efa74aaae41b2b45f7436dd711e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, штраф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, штраф
ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям
ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило 848 нарушений, сообщила служба.
"За 9 месяцев 2024 года ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей… ФАС России выявила 848 нарушений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из всех нарушений 684 было в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании оштрафованы на 209,1 миллиона рублей.
В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 164 нарушения и оштрафовали организации на 66,6 миллиона рублей.