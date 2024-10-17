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ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям - 17.10.2024, ПРАЙМ
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ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям
ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям - 17.10.2024, ПРАЙМ
ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T10:06+0300
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экономика
россия
фас рф
штраф
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило 848 нарушений, сообщила служба. "За 9 месяцев 2024 года ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей… ФАС России выявила 848 нарушений", - говорится в сообщении. Уточняется, что из всех нарушений 684 было в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании оштрафованы на 209,1 миллиона рублей. В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 164 нарушения и оштрафовали организации на 66,6 миллиона рублей.
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россия, фас рф, штраф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, штраф
10:06 17.10.2024
 
ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям

ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПавильон Федеральной антимонопольной службы на XIII Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ – за честные закупки"
Павильон Федеральной антимонопольной службы на XIII Всероссийском форуме-выставке Госзаказ – за честные закупки - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило 848 нарушений, сообщила служба.
"За 9 месяцев 2024 года ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей… ФАС России выявила 848 нарушений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из всех нарушений 684 было в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании оштрафованы на 209,1 миллиона рублей.
В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 164 нарушения и оштрафовали организации на 66,6 миллиона рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФштраф
 
 
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