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ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям

ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям - 17.10.2024, ПРАЙМ

ФАС оценила объем штрафов газораспределительным организациям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T10:06+0300

2024-10-17T10:06+0300

2024-10-17T10:06+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ за январь-сентябрь оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей, всего ведомство выявило 848 нарушений, сообщила служба. "За 9 месяцев 2024 года ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 миллиона рублей… ФАС России выявила 848 нарушений", - говорится в сообщении. Уточняется, что из всех нарушений 684 было в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании оштрафованы на 209,1 миллиона рублей. В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 164 нарушения и оштрафовали организации на 66,6 миллиона рублей.

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россия, фас рф, штраф