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МИД Швеции направит новый пакет помощи на энергоснабжение Украины - 17.10.2024, ПРАЙМ
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МИД Швеции направит новый пакет помощи на энергоснабжение Украины
МИД Швеции направит новый пакет помощи на энергоснабжение Украины - 17.10.2024, ПРАЙМ
МИД Швеции направит новый пакет помощи на энергоснабжение Украины
Швеция выделяет около 30 миллионов долларов на восстановление энергетического сектора Украины, сообщает в четверг МИД королевства. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:13+0300
2024-10-17T14:13+0300
экономика
энергетика украины
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Швеция выделяет около 30 миллионов долларов на восстановление энергетического сектора Украины, сообщает в четверг МИД королевства. "Страны Северной Европы и Балтии представляют новый совместный пакет помощи Украине… Поддержка направлена на укрепление энергоснабжения Украины… Вклад Швеции в энергетический сектор составляет 320 миллионов шведских крон (30,4 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. Власти уточняют, что выделенные средства пойдут на усиление энергоснабжения Украины в преддверии зимы и во время отопительного периода. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей страны уже уничтожены. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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энергетика украины
Экономика, энергетика Украины
14:13 17.10.2024
 
МИД Швеции направит новый пакет помощи на энергоснабжение Украины

Швеция выделяет около 30 миллионов долларов на энергоснабжение Украины

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Швеция выделяет около 30 миллионов долларов на восстановление энергетического сектора Украины, сообщает в четверг МИД королевства.
"Страны Северной Европы и Балтии представляют новый совместный пакет помощи Украине… Поддержка направлена на укрепление энергоснабжения Украины… Вклад Швеции в энергетический сектор составляет 320 миллионов шведских крон (30,4 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Власти уточняют, что выделенные средства пойдут на усиление энергоснабжения Украины в преддверии зимы и во время отопительного периода.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей страны уже уничтожены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Экономикаэнергетика Украины
 
 
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