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Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России - 17.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241017/siluanov-852227132.html
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России - 17.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России
Условия ухода иностранного бизнеса из РФ действительно изменятся: минимальный дисконт для сделок по продаже активов повышается с 50% до 60%, а взнос в бюджет РФ | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:04+0300
2024-10-17T13:04+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Условия ухода иностранного бизнеса из РФ действительно изменятся: минимальный дисконт для сделок по продаже активов повышается с 50% до 60%, а взнос в бюджет РФ - с 15% сразу до 25% рыночной цены и далее еще по 5% в два последующих года, такую информацию подтвердил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "С 15% до 25% сразу, плюс 5% в один год и 5% в следующий. Итого 35%. Дисконт для иностранцев увеличивается с 50% до 60%", - разъяснил глава Минфина. Сейчас инвесторы из недружественных страны могут выйти из российских активов при условии, что актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет РФ уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
13:04 17.10.2024
 
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России

Силуанов подтвердил изменение правил ухода иностранного бизнеса из России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Условия ухода иностранного бизнеса из РФ действительно изменятся: минимальный дисконт для сделок по продаже активов повышается с 50% до 60%, а взнос в бюджет РФ - с 15% сразу до 25% рыночной цены и далее еще по 5% в два последующих года, такую информацию подтвердил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"С 15% до 25% сразу, плюс 5% в один год и 5% в следующий. Итого 35%. Дисконт для иностранцев увеличивается с 50% до 60%", - разъяснил глава Минфина.
Сейчас инвесторы из недружественных страны могут выйти из российских активов при условии, что актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет РФ уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями
23 августа, 16:03
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинАнтон Силуанов
 
 
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