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Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы - 17.10.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы
Правительство РФ выделит в текущем году порядка 300 миллионов рублей на обеспечение регулярных перевозок по маршрутам Северного морского пути, сообщил... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:11+0300
2024-10-17T15:11+0300
2024-10-17T15:11+0300
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северный морской путь
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит в текущем году порядка 300 миллионов рублей на обеспечение регулярных перевозок по маршрутам Северного морского пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В фокусе нашего внимания остается развитие Северного морского пути. На обеспечение регулярных перевозок по его маршрутам в текущем году предусмотрим порядка 300 миллионов рублей, что будет способствовать бесперебойному функционированию транспортной артерии и, что важно, снабжению труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. -0-
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россия, северный морской путь, правительство рф, финансирование
Экономика, РОССИЯ, Северный морской путь, Правительство РФ, финансирование
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы
Мишустин: кабмин выделит 300 млн руб на обеспечение бесперебойной работы СМП
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит в текущем году порядка 300 миллионов рублей на обеспечение регулярных перевозок по маршрутам Северного морского пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В фокусе нашего внимания остается развитие Северного морского пути. На обеспечение регулярных перевозок по его маршрутам в текущем году предусмотрим порядка 300 миллионов рублей, что будет способствовать бесперебойному функционированию транспортной артерии и, что важно, снабжению труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. -0-
Россия подходит к новому рекорду по поставкам нефти по СМП, сообщили СМИ