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Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы - 17.10.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы
Правительство РФ выделит в текущем году порядка 300 миллионов рублей на обеспечение регулярных перевозок по маршрутам Северного морского пути, сообщил... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:11+0300
2024-10-17T15:11+0300
экономика
россия
северный морской путь
правительство рф
финансирование
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит в текущем году порядка 300 миллионов рублей на обеспечение регулярных перевозок по маршрутам Северного морского пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В фокусе нашего внимания остается развитие Северного морского пути. На обеспечение регулярных перевозок по его маршрутам в текущем году предусмотрим порядка 300 миллионов рублей, что будет способствовать бесперебойному функционированию транспортной артерии и, что важно, снабжению труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. -0-
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россия, северный морской путь, правительство рф, финансирование
Экономика, РОССИЯ, Северный морской путь, Правительство РФ, финансирование
15:11 17.10.2024
 
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на обеспечение работы

Мишустин: кабмин выделит 300 млн руб на обеспечение бесперебойной работы СМП

© РИА Новости . Роман Денисов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол "Арктика"
 Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Роман Денисов
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит в текущем году порядка 300 миллионов рублей на обеспечение регулярных перевозок по маршрутам Северного морского пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В фокусе нашего внимания остается развитие Северного морского пути. На обеспечение регулярных перевозок по его маршрутам в текущем году предусмотрим порядка 300 миллионов рублей, что будет способствовать бесперебойному функционированию транспортной артерии и, что важно, снабжению труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. -0-
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Россия подходит к новому рекорду по поставкам нефти по СМП, сообщили СМИ
25 сентября, 21:00
 
ЭкономикаРОССИЯСеверный морской путьПравительство РФфинансирование
 
 
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