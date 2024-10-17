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Нидерланды выделят средства на артиллерийские снаряды для Украины

Нидерланды выделят средства на артиллерийские снаряды для Украины - 17.10.2024, ПРАЙМ

Нидерланды выделят средства на артиллерийские снаряды для Украины

Нидерланды предоставят свыше 271 миллиона евро на артиллерийские снаряды для Киева. Об этом сообщил в четверг в соцсети Х премьер-министр страны Дик Схоф. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T17:14+0300

2024-10-17T17:14+0300

2024-10-17T17:16+0300

вооружения

нидерланды

украина

поддержка украины

артиллерия

поставки боеприпасов

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ГААГА, 17 окт - ПРАЙМ. Нидерланды предоставят свыше 271 миллиона евро на артиллерийские снаряды для Киева. Об этом сообщил в четверг в соцсети Х премьер-министр страны Дик Схоф. По его словам, Нидерланды будут поставлять Украине больше артиллерийских боеприпасов крупного калибра и выделят более 271 миллиона евро на снаряды. Схоф добавил, что данные действия будут производиться в рамках так называемой чешской инициативы. Таким образом, по словам главы кабмина, Нидерланды помогут Киеву с поставками боеприпасов в 2025 году. Идея закупить сотни тысяч боеприпасов в третьих странах для Кива впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля 2024 года. Он заявлял, что Чехия идентифицировала в третьих государствах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут поставить на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. По данным МИД Чехии, к инициативе уже присоединились 18 стран. Вместе с тем сама Чехия позиционирует себя как посредника, согласовывает подписание меморандумов и координирует логистические аспекты поставок.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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нидерланды, украина, поддержка украины, артиллерия, поставки боеприпасов