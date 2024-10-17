Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241017/soobscheniya-852237486.html
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ
WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:10+0300
2024-10-17T19:11+0300
whatsapp
ios
сообщения
смартфоны
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/57/832615784_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_4c9f8276f17c3882725a643bc5de6925.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно использованные эмодзи и расширением их списка, сообщает портал WABetaInfo. "Благодаря последнему обновлению WhatsApp beta для устройств iOS 24.21.10.76 ... мы обнаружили, что WhatsApp разрабатывает функцию реакции на сообщения недавно использованными эмодзи" - говорится в сообщении портала. При этом портал WABetaInfo отмечает, что на данный момент быстрая реакция на сообщения возможна посредством панели с шестью эмодзи по умолчанию, но вскоре их количество увеличится, в том числе недавно использованными. Как отмечается в сообщении, обновление позволит пользователям сократить время на поиск нужного эмодзи, а также будет полезно для тех, кто использует нестандартные варианты в своих ответах в чате. WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241015/moshenniki-852179819.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/57/832615784_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_2074e83b38fdc7ef1c4b2a5c10621047.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
whatsapp, ios, сообщения, смартфоны
WhatsApp, iOS, сообщения, смартфоны
19:10 17.10.2024 (обновлено: 19:11 17.10.2024)
 
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ

WABetaInfo: WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения для системы iOS

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно использованные эмодзи и расширением их списка, сообщает портал WABetaInfo.
"Благодаря последнему обновлению WhatsApp beta для устройств iOS 24.21.10.76 ... мы обнаружили, что WhatsApp разрабатывает функцию реакции на сообщения недавно использованными эмодзи" - говорится в сообщении портала.
При этом портал WABetaInfo отмечает, что на данный момент быстрая реакция на сообщения возможна посредством панели с шестью эмодзи по умолчанию, но вскоре их количество увеличится, в том числе недавно использованными.
Как отмечается в сообщении, обновление позволит пользователям сократить время на поиск нужного эмодзи, а также будет полезно для тех, кто использует нестандартные варианты в своих ответах в чате.
WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp
15 октября, 10:07
 
WhatsAppiOSсообщениясмартфоны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала