https://1prime.ru/20241017/soobscheniya-852237486.html
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ
WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:10+0300
2024-10-17T19:10+0300
2024-10-17T19:11+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно использованные эмодзи и расширением их списка, сообщает портал WABetaInfo. "Благодаря последнему обновлению WhatsApp beta для устройств iOS 24.21.10.76 ... мы обнаружили, что WhatsApp разрабатывает функцию реакции на сообщения недавно использованными эмодзи" - говорится в сообщении портала. При этом портал WABetaInfo отмечает, что на данный момент быстрая реакция на сообщения возможна посредством панели с шестью эмодзи по умолчанию, но вскоре их количество увеличится, в том числе недавно использованными. Как отмечается в сообщении, обновление позволит пользователям сократить время на поиск нужного эмодзи, а также будет полезно для тех, кто использует нестандартные варианты в своих ответах в чате. WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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whatsapp, ios, сообщения, смартфоны
WhatsApp, iOS, сообщения, смартфоны
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ
WABetaInfo: WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения для системы iOS
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно использованные эмодзи и расширением их списка, сообщает портал WABetaInfo.
"Благодаря последнему обновлению WhatsApp beta для устройств iOS 24.21.10.76 ... мы обнаружили, что WhatsApp разрабатывает функцию реакции на сообщения недавно использованными эмодзи" - говорится в сообщении портала.
При этом портал WABetaInfo отмечает, что на данный момент быстрая реакция на сообщения возможна посредством панели с шестью эмодзи по умолчанию, но вскоре их количество увеличится, в том числе недавно использованными.
Как отмечается в сообщении, обновление позволит пользователям сократить время на поиск нужного эмодзи, а также будет полезно для тех, кто использует нестандартные варианты в своих ответах в чате.
WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp