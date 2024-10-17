https://1prime.ru/20241017/soobscheniya-852237486.html

WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ

WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ

WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ

WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T19:10+0300

2024-10-17T19:10+0300

2024-10-17T19:11+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. WhatsApp обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, работая над возможностью применять недавно использованные эмодзи и расширением их списка, сообщает портал WABetaInfo. "Благодаря последнему обновлению WhatsApp beta для устройств iOS 24.21.10.76 ... мы обнаружили, что WhatsApp разрабатывает функцию реакции на сообщения недавно использованными эмодзи" - говорится в сообщении портала. При этом портал WABetaInfo отмечает, что на данный момент быстрая реакция на сообщения возможна посредством панели с шестью эмодзи по умолчанию, но вскоре их количество увеличится, в том числе недавно использованными. Как отмечается в сообщении, обновление позволит пользователям сократить время на поиск нужного эмодзи, а также будет полезно для тех, кто использует нестандартные варианты в своих ответах в чате. WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20241015/moshenniki-852179819.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

whatsapp, ios, сообщения, смартфоны