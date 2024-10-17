https://1prime.ru/20241017/sovkombank-852232133.html

Совкомбанк инвестирует в проекты со "Сколково" более 650 миллионов рублей

Совкомбанк инвестирует в проекты со "Сколково" более 650 миллионов рублей - 17.10.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк инвестирует в проекты со "Сколково" более 650 миллионов рублей

Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Об этом говорится в пресс-релизе банка. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:56+0300

2024-10-17T15:56+0300

2024-10-17T15:56+0300

совкомбанк

сколково

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Об этом говорится в пресс-релизе банка.В этой роли банк планирует инвестировать в совместные проекты со "Сколково" более 650 млн рублей в течение ближайших пяти лет.Соответствующее соглашение подписано на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.Совкомбанк является официальным партнером Фонда "Сколково" с 2021 года.Как сказано в сообщении, за это время стороны совместно реализовали ряд проектов, в том числе три конкурсные программы по наращиванию технической экспертизы в форме хакатонов для студентов и опытных разработчиков.Значительная часть будущих совместных инициатив Банка и Фонда будет направлена на развитие проекта "Технологии добра".С 2022 года Совкомбанк и "Сколково" развивают основную совместную инициативу — федеральный благотворительный проект "Технологии добра", маркетплейс цифровых продуктов, нацеленный на организацию системной помощи НКО в вопросах цифровизации их деятельности и организационного развития для поддержания устойчивости сектора."Мы гордимся тем, что Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда “Сколково”. Это открывает новые возможности для совместных проектов и инвестиций в инновации. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России", отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Борис Альберт.

https://1prime.ru/20241016/sovkombank-852211065.html

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совкомбанк, сколково