Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол заявил о спекуляциях с "газовым союзом" Москвы, Астаны и Ташкента - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241017/spekulyatsiya-852219288.html
Посол заявил о спекуляциях с "газовым союзом" Москвы, Астаны и Ташкента
Посол заявил о спекуляциях с "газовым союзом" Москвы, Астаны и Ташкента - 17.10.2024, ПРАЙМ
Посол заявил о спекуляциях с "газовым союзом" Москвы, Астаны и Ташкента
Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T08:14+0300
2024-10-17T08:14+0300
энергетика
россия
казахстан
узбекистан
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/14/841401468_0:0:3701:2082_1920x0_80_0_0_d915c380162f0d862ddacf45968cf213.jpg
ТАШКЕНТ, 17 окт – ПРАЙМ. Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов. "Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания "газового союза", целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022-2023 годы обрастала различными спекуляциями", - сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта "газового союза". Дипломат отметил, что в последние годы энергетика превратилась в наиболее политизированную область международного отраслевого сотрудничества. "Мы являемся свидетелями того, как отдельными странами предпринимаются попытки навязать политически мотивированные оценки, действия и шаги, направленные на отказ от российских энергоносителей, торпедировать любые усилия по интеграции в газовой сфере и в целом в топливно-энергетическом комплексе", - добавил Мальгинов. Россия в ноябре 2022 года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20241015/gaz-852196956.html
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/14/841401468_463:0:3239:2082_1920x0_80_0_0_9a3c4369d2aac48b639de7c0017283a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, узбекистан, газ
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Газ
08:14 17.10.2024
 
Посол заявил о спекуляциях с "газовым союзом" Москвы, Астаны и Ташкента

Мальгинов: идея "газового союза" Москвы, Астаны и Ташкента обросла спекуляциями

© CC BY 2.0 / Jonathan CutrerПриродный газ
Природный газ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 17 окт – ПРАЙМ. Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания "газового союза", целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022-2023 годы обрастала различными спекуляциями", - сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта "газового союза".
Дипломат отметил, что в последние годы энергетика превратилась в наиболее политизированную область международного отраслевого сотрудничества.
"Мы являемся свидетелями того, как отдельными странами предпринимаются попытки навязать политически мотивированные оценки, действия и шаги, направленные на отказ от российских энергоносителей, торпедировать любые усилия по интеграции в газовой сфере и в целом в топливно-энергетическом комплексе", - добавил Мальгинов.
Поставки газа в Европу - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа
15 октября, 20:12
Россия в ноябре 2022 года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала