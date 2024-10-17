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Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года

Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года - 17.10.2024, ПРАЙМ

Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года

Объем мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличился на 8,9% в годовом выражении, до 33,75 миллиона тонн, что стало рекордным приростом | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T11:40+0300

2024-10-17T11:40+0300

2024-10-17T11:41+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Объем мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличился на 8,9% в годовом выражении, до 33,75 миллиона тонн, что стало рекордным приростом с ноября позапрошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В сентябре 2024 года объем мирового импорта СПГ резко вырос, на 8,9% (2,77 миллиона тонн) по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и достиг 33,75 миллиона тонн. Это самый большой месячный рост с ноября 2022 года", – отметили во ФСЭГ. Основной прирост мирового импорта СПГ пришелся на Тихоокеанский регион, что компенсировало снижение импорта европейскими странами. Уточняется, что это связано с увеличением разницы между спотовыми ценами на сжиженный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Значительный рост импорта СПГ отмечен и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и Ближнего Востока и Африки. Объем мирового импорта сжиженного газа с января по сентябрь достиг 306,81 миллиона тонн, увеличившись на 1,7% (5,24 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается, увеличение произошло в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, что компенсировало снижение в Европе.

https://1prime.ru/20241017/gaz-852222892.html

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