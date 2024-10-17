https://1prime.ru/20241017/spg-852225053.html
Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года
Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года - 17.10.2024, ПРАЙМ
Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года
Объем мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличился на 8,9% в годовом выражении, до 33,75 миллиона тонн, что стало рекордным приростом | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:40+0300
2024-10-17T11:40+0300
2024-10-17T11:41+0300
энергетика
фсэг
спг
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_212:0:2424:1244_1920x0_80_0_0_62c989664e1bdae238cc9f2ceb24e6b8.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Объем мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличился на 8,9% в годовом выражении, до 33,75 миллиона тонн, что стало рекордным приростом с ноября позапрошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В сентябре 2024 года объем мирового импорта СПГ резко вырос, на 8,9% (2,77 миллиона тонн) по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и достиг 33,75 миллиона тонн. Это самый большой месячный рост с ноября 2022 года", – отметили во ФСЭГ. Основной прирост мирового импорта СПГ пришелся на Тихоокеанский регион, что компенсировало снижение импорта европейскими странами. Уточняется, что это связано с увеличением разницы между спотовыми ценами на сжиженный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Значительный рост импорта СПГ отмечен и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и Ближнего Востока и Африки. Объем мирового импорта сжиженного газа с января по сентябрь достиг 306,81 миллиона тонн, увеличившись на 1,7% (5,24 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается, увеличение произошло в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, что компенсировало снижение в Европе.
https://1prime.ru/20241017/gaz-852222892.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_488:0:2147:1244_1920x0_80_0_0_d6e7283f97a0bedc9831941f9296f371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсэг, спг, импорт
Энергетика, ФСЭГ, СПГ, импорт
Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года
ФСЭГ: рост мирового импорта СПГ в сентябре составил рекордные 8,9%
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Объем мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличился на 8,9% в годовом выражении, до 33,75 миллиона тонн, что стало рекордным приростом с ноября позапрошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В сентябре 2024 года объем мирового импорта СПГ резко вырос, на 8,9% (2,77 миллиона тонн) по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и достиг 33,75 миллиона тонн. Это самый большой месячный рост с ноября 2022 года", – отметили во ФСЭГ.
Основной прирост мирового импорта СПГ пришелся на Тихоокеанский регион, что компенсировало снижение импорта европейскими странами. Уточняется, что это связано с увеличением разницы между спотовыми ценами на сжиженный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.
Значительный рост импорта СПГ отмечен и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и Ближнего Востока и Африки.
В Евросоюзе отметили рост потребления газа в сентябре
Объем мирового импорта сжиженного газа с января по сентябрь достиг 306,81 миллиона тонн, увеличившись на 1,7% (5,24 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается, увеличение произошло в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, что компенсировало снижение в Европе.