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Группа ММК сократила производство стали

Группа ММК сократила производство стали - 17.10.2024, ПРАЙМ

Группа ММК сократила производство стали

Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в январе-сентябре 2024 года сократила выплавку стали на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T10:14+0300

2024-10-17T10:14+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в январе-сентябре 2024 года сократила выплавку стали на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,826 миллиона тонн, сообщает компания. "Производство стали скорректировалось на 10,6% относительно 9 месяцев прошлого года, до 8 826 тысяч тонн, в связи со снижением потребности в стали на фоне ремонтов в прокатном переделе и снижения деловой активности в III квартале 2024 года", - говорится в сообщении. Выплавка стали за 9 месяцев 2023 года составляла 9,869 миллиона тонн, сообщала ранее компания.

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