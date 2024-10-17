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Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 3,4%

Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 3,4% - 17.10.2024, ПРАЙМ

Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 3,4%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг понизит базовую ставку до 3,4% годовых с 3,65%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:04+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг понизит базовую ставку до 3,4% годовых с 3,65%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы 17 октября в 15.15 мск. В 12.00 мск статистическое агентство Евростат опубликует данные о динамике потребительских цен в еврозоне. Аналитики ждут, что годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам сентября замедлилась до 1,8% с 2,2% в августе. В это же время Евростат выпустит данные по торговому балансу в еврозоне. Аналитики считают, что в августе его профицит составил 17,8 миллиарда евро против 21,2 миллиарда месяцем ранее. В 15.30 мск министерство торговли США обнародует данные по розничным продажам. Согласно прогнозам, объем розничных продаж в стране в сентябре вырос на 0,3% к августу. В это же время министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 12 октября. Аналитики предполагают, что показатель остался на уровне прошлой недели в 258 тысяч. В 16.15 мск Федеральная резервная система США опубликует данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что в сентябре промпроизводство снизилось на 0,2% к августу. В 18.00 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что за неделю по 11 октября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 2,3 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей.

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