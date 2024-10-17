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Решение Банка России по изменению ключевой ставки не предопределено
Решение Банка России по изменению ключевой ставки не предопределено - 17.10.2024, ПРАЙМ
Решение Банка России по изменению ключевой ставки не предопределено
Решение Банка России по изменению ключевой ставки 25 октября не предопределено, во внимание будут приняты новые данные, подчеркнула глава ЦБ России Эльвира... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:22+0300
2024-10-17T11:22+0300
2024-10-17T11:48+0300
банк россии
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Решение Банка России по изменению ключевой ставки 25 октября не предопределено, во внимание будут приняты новые данные, подчеркнула глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга по итогам форума Finopolis 2024."Мы весь комплекс факторов, данных - и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке. И, безусловно, будем рассматривать как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке", - объяснила глава Центрального банка.Она также отметила, что уровень инфляции, темпы роста кредитования, а также ряд других факторов подтвердили те ожидания, которые руководство ЦБ предусмотрело при повышении ставки в прошлом месяце.В сентябре Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 1 п.п., до 19% годовых. При этом Эльвира Набиуллина, возглавляющая регулятор, не исключила и дальнейшего повышения ставки.
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ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
Решение Банка России по изменению ключевой ставки не предопределено
Набиуллина: решение ЦБ по ключевой ставке 25 октября не предопределено
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Решение Банка России по изменению ключевой ставки 25 октября не предопределено, во внимание будут приняты новые данные, подчеркнула глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга по итогам форума Finopolis 2024.
"Мы весь комплекс факторов, данных - и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке. И, безусловно, будем рассматривать как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке", - объяснила глава Центрального банка.
Она также отметила, что уровень инфляции, темпы роста кредитования, а также ряд других факторов подтвердили те ожидания, которые руководство ЦБ предусмотрело при повышении ставки в прошлом месяце.
В сентябре Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 1 п.п., до 19% годовых. При этом Эльвира Набиуллина, возглавляющая регулятор, не исключила и дальнейшего повышения ставки.
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