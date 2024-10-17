Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241017/svo-852226733.html
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении - 17.10.2024, ПРАЙМ
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ грозят массово покинуть свои позиции на Харьковском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:53+0300
2024-10-17T12:53+0300
политика
всу
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851891900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_defe31ec93ca58f724d068e539a30f01.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ грозят массово покинуть свои позиции на Харьковском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья."Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на Харьковском направлении", - отметил собеседник издания.В подполье также отметили, что украинские военнослужащие заявляют, что не могут защищаться от российских танков, так как все резервы и вооружение были переброшены в Курскую область.Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ жалуются на нехватку офицеров беспилотников, противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов, а в частях прогрессирует дезертирство.
https://1prime.ru/20241017/udary-852225594.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851891900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b7a57e123c49a2fcf9fad73e67792f67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, вс россии
Политика, ВСУ, ВС России
12:53 17.10.2024
 
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении

Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ грозят массово покинуть свои позиции на Харьковском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья.
"Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на Харьковском направлении", - отметил собеседник издания.
В подполье также отметили, что украинские военнослужащие заявляют, что не могут защищаться от российских танков, так как все резервы и вооружение были переброшены в Курскую область.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ жалуются на нехватку офицеров беспилотников, противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов, а в частях прогрессирует дезертирство.
% Белый дом США
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет
12:09
 
ПолитикаВСУВС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала