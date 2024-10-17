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ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении - 17.10.2024, ПРАЙМ
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ грозят массово покинуть свои позиции на Харьковском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:53+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ грозят массово покинуть свои позиции на Харьковском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья."Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на Харьковском направлении", - отметил собеседник издания.В подполье также отметили, что украинские военнослужащие заявляют, что не могут защищаться от российских танков, так как все резервы и вооружение были переброшены в Курскую область.Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ жалуются на нехватку офицеров беспилотников, противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов, а в частях прогрессирует дезертирство.
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всу, вс россии
ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ грозят массово покинуть свои позиции на Харьковском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья.
"Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на Харьковском направлении", - отметил собеседник издания.
В подполье также отметили, что украинские военнослужащие заявляют, что не могут защищаться от российских танков, так как все резервы и вооружение были переброшены в Курскую область.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ жалуются на нехватку офицеров беспилотников, противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов, а в частях прогрессирует дезертирство.
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