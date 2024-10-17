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ГД одобрила сохранение уровня страховых тарифов от несчастных случаев

ГД одобрила сохранение уровня страховых тарифов от несчастных случаев - 17.10.2024, ПРАЙМ

ГД одобрила сохранение уровня страховых тарифов от несчастных случаев

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается сохранить страховые тарифы на обязательное соцстрахование от... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:32+0300

2024-10-17T15:32+0300

2024-10-17T15:32+0300

россия

госдума

страховые тарифы

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается сохранить страховые тарифы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на уровне текущего года. Тарифы останутся теми же, которые действовали еще в 2006 году. Это 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам деятельности в зависимости от класса профессионального риска. Также предусматривается, что в 2025 году и в плановый период 2026 и 2027 годов указанные страховые взносы уплачиваются в размере 60% размеров страховых тарифов индивидуальными предпринимателями в части начисленных работникам, являющимся инвалидами I, II или III группы, выплат и иных вознаграждений в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договоров авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы.Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении на 2025-2027 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний.Документ внесен правительством РФ. Он сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.При этом сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования, чтобы стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", по оценке разработчиков, составит в 2025 году 174,5 миллиарда рублей, в 2026 году – 189,5 миллиарда, в 2027 году – 203,1 миллиарда рублей.При этом поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы), в эти три года ожидается на уровне 277,6 миллиарда, 306,8 миллиарда и 332,4 миллиарда рублей соответственно. Согласно пояснительной записке, этого достаточно для полного обеспечения выплат по страхованию и финансирования Соцфондом РФ других расходов, предусмотренных законодательством.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, страховые тарифы