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Орбан назвал Украину спорной территорией - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Орбан назвал Украину спорной территорией
Орбан назвал Украину спорной территорией - 17.10.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал Украину спорной территорией
Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:40+0300
2024-10-17T14:40+0300
политика
виктор орбан
украина
европа
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer.Так, корреспондент в ходе беседы с политиком стремился сравнить текущую ситуацию на Украине и события в Будапеште в 1956 году, однако Орбан заявил, что эти два исторических события не имеют ничего общего."В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - пояснил политик, добавив, что Венгрия никогда не входила в Советский Союз в отличие от Украины.Он также отметил, что в украинском конфликте Европа, ставшая полноценным участником на стороне Киева, находится не в лучшем положении и проигрывает Москве.
https://1prime.ru/20241017/orban-852226857.html
украина
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виктор орбан, украина, европа
Политика, Виктор Орбан, УКРАИНА, ЕВРОПА
14:40 17.10.2024
 
Орбан назвал Украину спорной территорией

Премьер Венгрии Орбан: Украина столетиями была спорной территорией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer.
Так, корреспондент в ходе беседы с политиком стремился сравнить текущую ситуацию на Украине и события в Будапеште в 1956 году, однако Орбан заявил, что эти два исторических события не имеют ничего общего.
"В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - пояснил политик, добавив, что Венгрия никогда не входила в Советский Союз в отличие от Украины.
Он также отметил, что в украинском конфликте Европа, ставшая полноценным участником на стороне Киева, находится не в лучшем положении и проигрывает Москве.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
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ПолитикаВиктор ОрбанУКРАИНАЕВРОПА
 
 
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