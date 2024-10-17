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Орбан назвал Украину спорной территорией
Орбан назвал Украину спорной территорией - 17.10.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал Украину спорной территорией
Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:40+0300
2024-10-17T14:40+0300
2024-10-17T14:40+0300
политика
виктор орбан
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европа
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer.Так, корреспондент в ходе беседы с политиком стремился сравнить текущую ситуацию на Украине и события в Будапеште в 1956 году, однако Орбан заявил, что эти два исторических события не имеют ничего общего."В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - пояснил политик, добавив, что Венгрия никогда не входила в Советский Союз в отличие от Украины.Он также отметил, что в украинском конфликте Европа, ставшая полноценным участником на стороне Киева, находится не в лучшем положении и проигрывает Москве.
https://1prime.ru/20241017/orban-852226857.html
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виктор орбан, украина, европа
Политика, Виктор Орбан, УКРАИНА, ЕВРОПА
Орбан назвал Украину спорной территорией
Премьер Венгрии Орбан: Украина столетиями была спорной территорией
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer
.
Так, корреспондент в ходе беседы с политиком стремился сравнить текущую ситуацию на Украине и события в Будапеште в 1956 году, однако Орбан заявил, что эти два исторических события не имеют ничего общего.
"В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - пояснил политик, добавив, что Венгрия никогда не входила в Советский Союз в отличие от Украины.
Он также отметил, что в украинском конфликте Европа, ставшая полноценным участником на стороне Киева, находится не в лучшем положении и проигрывает Москве.
Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине