https://1prime.ru/20241017/territoriya-852229720.html

Орбан назвал Украину спорной территорией

Орбан назвал Украину спорной территорией - 17.10.2024, ПРАЙМ

Орбан назвал Украину спорной территорией

Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T14:40+0300

2024-10-17T14:40+0300

2024-10-17T14:40+0300

политика

виктор орбан

украина

европа

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Украина долгие годы была спорной территорией, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в в интервью немецкой газете Pioneer.Так, корреспондент в ходе беседы с политиком стремился сравнить текущую ситуацию на Украине и события в Будапеште в 1956 году, однако Орбан заявил, что эти два исторических события не имеют ничего общего."В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - пояснил политик, добавив, что Венгрия никогда не входила в Советский Союз в отличие от Украины.Он также отметил, что в украинском конфликте Европа, ставшая полноценным участником на стороне Киева, находится не в лучшем положении и проигрывает Москве.

https://1prime.ru/20241017/orban-852226857.html

украина

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виктор орбан, украина, европа