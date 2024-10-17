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"Сбер" запустит тестирование технологии открытых API c двумя банками

"Сбер" запустит тестирование технологии открытых API c двумя банками - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" запустит тестирование технологии открытых API c двумя банками

Сбербанк совместно с Совкомбанком и с Газпромбанком в начале следующего года приступит к тестированию технологии открытых API для двух пилотных групп клиентов,... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T19:59+0300

2024-10-17T19:59+0300

2024-10-17T19:59+0300

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Совкомбанком и с Газпромбанком в начале следующего года приступит к тестированию технологии открытых API для двух пилотных групп клиентов, которые смогут видеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях, сообщили в кредитной организации на форуме Finopolis. "Видеть карту Газпромбанка или Совкомбанка в "Сбербанк Онлайн", а карту "Сбера" - в одном из мобильных приложений банков-партнеров станет возможно уже в следующем году. "Сбер" выступает участником еще двух пилотных проектов по открытым API: один - совместно с Газпромбанком, другой - с Совкомбанком", - говорится в сообщении. Технологии открытых API позволяют объединить в одном приложении карты разных банков, следить за балансом и историей операций, управлять согласиями и переводить деньги самому себе из одного банка в другой, отмечается в материалах. Также указывается, что тестирование на ограниченной группе клиентов из числа сотрудников банка может начаться в начале следующего года. На первом этапе клиентам обоих банков будет доступен обмен сведениями по счетам, картам и остаткам на счете. В дальнейшем по мере развития проекта планируется расширение доступного функционала, чтобы у клиентов появилась возможность совершать переводы самому себе из интерфейса стороннего банка. "Этим летом мы уже запустили аналогичный пилотный проект с Т-Банком. Скоро выйдем на тестирование с Газпромбанком и Совкомбанком. Продукты будут аналогичные: дебетовые карты и платежные счета. Если пилоты будут успешными, то уже в первой половине 2025 года сможем приступить к поэтапной раскатке на клиентов", рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Зампред правления Совкомбанка Борис Альберт считает, что российским банкам важно сохранять амбицию быть одними из самых технологичных в мире. "Мы верим, что любые инновации, которые упрощают и делают удобнее жизнь наших клиентов, в итоге конвертируются и в прибыль для банков", - отметил он. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс заявил, что на примере пилота по открытым API видно, что в рамках тестирования новых технологий банки выбирают сотрудничество, чтобы иметь возможность конкурировать дальше. "Мы рассматриваем пилот не просто в качестве подготовки к заявленному в 2026 году обязательному внедрению открытых API Банком России, а как возможность предоставить нашим клиентам новый удобный функционал", - заключил он. Ранее сообщалось, что "Сбер" и Т-Банк уже приступили к тестированию технологии открытых API для пилотной группы клиентов.

https://1prime.ru/20241017/balans-852220458.html

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россия, банки, сбербанк, газпромбанк, совкомбанк