https://1prime.ru/20241017/tramp-852241123.html
Трамп считает, что Киев потерпел поражение в конфликте с Россией
Трамп считает, что Киев потерпел поражение в конфликте с Россией - 17.10.2024, ПРАЙМ
Трамп считает, что Киев потерпел поражение в конфликте с Россией
Владимиру Зеленскому требовалось избегать начала конфликта с Москвой, который сейчас уже проигран для Киева. Об этом заявил в эфире подкаста Патрика Бет-Дэвида... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T22:58+0300
2024-10-17T22:58+0300
2024-10-17T22:59+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
переговоры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0171dfa0a9fcdecfeffc72a13cc35eae.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому требовалось избегать начала конфликта с Москвой, который сейчас уже проигран для Киева. Об этом заявил в эфире подкаста Патрика Бет-Дэвида PBD Podcast бывший президент США Дональд Трамп. Запись подкаста размещена в YouTube."Ему (Зеленскому — ред.) нельзя было допускать начала этой войны. Война проиграна", — сказал Трамп и вновь упрекнул президента США Джо Байдена в подстрекании к конфликту.По словам Трампа, действия нынешнего главы Белого дома не вели к мирному урегулированию ситуации. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало. В западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки", отмечал он.
https://1prime.ru/20241017/plan-852238311.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51589502ba0982f50634f07a8c21a0b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, переговоры, россия
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ
Трамп считает, что Киев потерпел поражение в конфликте с Россией
Трамп: Зеленскому надо было избегать конфликта с РФ, который Киев уже проиграл
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому требовалось избегать начала конфликта с Москвой, который сейчас уже проигран для Киева. Об этом заявил в эфире подкаста Патрика Бет-Дэвида PBD Podcast бывший президент США Дональд Трамп. Запись подкаста размещена в YouTube.
"Ему (Зеленскому — ред.) нельзя было допускать начала этой войны. Война проиграна", — сказал Трамп и вновь упрекнул президента США Джо Байдена в подстрекании к конфликту.
По словам Трампа, действия нынешнего главы Белого дома не вели к мирному урегулированию ситуации.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало. В западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки", отмечал он.
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным