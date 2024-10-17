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ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов - 17.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов
ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов
ЦБ РФ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов в 2026 году, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:30+0300
2024-10-17T15:30+0300
банк россии
цифровой рубль
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов в 2026 году, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "В следующем году у нас будет экспериментальная фаза, то есть когда мы будем уже на реальных клиентах вместе с Казначейством проводить операции в бюджет или наоборот из бюджета что-то платить цифровым рублем", - сказала она журналистам в кулуарах форума Finopolis. "Мы рассчитываем, что с 2026 года это уже будет промышленная эксплуатация платформы цифрового рубля для операций с Казначейством", - добавила Скоробогатова.
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цифровой рубль
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
15:30 17.10.2024
 
ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов

ЦБ полагает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов в 2026 году

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов в 2026 году, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"В следующем году у нас будет экспериментальная фаза, то есть когда мы будем уже на реальных клиентах вместе с Казначейством проводить операции в бюджет или наоборот из бюджета что-то платить цифровым рублем", - сказала она журналистам в кулуарах форума Finopolis.
"Мы рассчитываем, что с 2026 года это уже будет промышленная эксплуатация платформы цифрового рубля для операций с Казначейством", - добавила Скоробогатова.
 
Банк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
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