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В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль
В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль - 17.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль
Все торгово-сервисные предприятия в РФ на горизонте 1,5 лет обеспечат прием цифрового рубля, сказала журналистам первый заместитель председателя Банка России... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:49+0300
2024-10-17T15:49+0300
банк россии
россия
цифровой рубль
бизнес
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Все торгово-сервисные предприятия в РФ на горизонте 1,5 лет обеспечат прием цифрового рубля, сказала журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Finopolis 2024. "Что касается сроков подключения торгово-сервисных предприятий и градации, да мы будем использовать опыт, который был с "Миром", он очень удачный: тогда не всех сразу, а все-таки начиная с больших, потом у нас идут средние, потом идут более мелкие. И на горизонте полутора лет с начала обязательности, мы предполагаем, что все торгово-сервисные предприятия смогут обеспечить прием цифрового рубля", - сказала Скоробогатова. Она также пояснила, что ЦБ рассчитывает, что законопроект об использовании QR-кода для цифрового рубля будет принят законодателями быстро. "Законопроект, который мы сейчас вынесли и хотим его принять с законодателями достаточно быстро, который предполагает использование QR-кода для цифрового рубля. Законопроект посвящен цифровому рублю и обязанности банков подключаться к платформе и обязанности торгово-сервисных предприятий. И там как раз, чтобы избежать издержек части инфраструктуры для банков и ТСП мы тоже заложили возможность использования универсального QR- кода", - рассказала она.
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россия, цифровой рубль, бизнес
Банк России, РОССИЯ, цифровой рубль, Бизнес
15:49 17.10.2024
 
В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль

ЦБ: торгово-сервисные предприятия за 1,5 года обеспечат прием цифрового рубля

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Все торгово-сервисные предприятия в РФ на горизонте 1,5 лет обеспечат прием цифрового рубля, сказала журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Finopolis 2024.
"Что касается сроков подключения торгово-сервисных предприятий и градации, да мы будем использовать опыт, который был с "Миром", он очень удачный: тогда не всех сразу, а все-таки начиная с больших, потом у нас идут средние, потом идут более мелкие. И на горизонте полутора лет с начала обязательности, мы предполагаем, что все торгово-сервисные предприятия смогут обеспечить прием цифрового рубля", - сказала Скоробогатова.
Она также пояснила, что ЦБ рассчитывает, что законопроект об использовании QR-кода для цифрового рубля будет принят законодателями быстро. "Законопроект, который мы сейчас вынесли и хотим его принять с законодателями достаточно быстро, который предполагает использование QR-кода для цифрового рубля. Законопроект посвящен цифровому рублю и обязанности банков подключаться к платформе и обязанности торгово-сервисных предприятий. И там как раз, чтобы избежать издержек части инфраструктуры для банков и ТСП мы тоже заложили возможность использования универсального QR- кода", - рассказала она.
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