https://1prime.ru/20241017/tsb-852232010.html

В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль

В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль - 17.10.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, когда бизнес в России сможет принимать цифровой рубль

Все торгово-сервисные предприятия в РФ на горизонте 1,5 лет обеспечат прием цифрового рубля, сказала журналистам первый заместитель председателя Банка России... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:49+0300

2024-10-17T15:49+0300

2024-10-17T15:49+0300

банк россии

россия

цифровой рубль

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Все торгово-сервисные предприятия в РФ на горизонте 1,5 лет обеспечат прием цифрового рубля, сказала журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Finopolis 2024. "Что касается сроков подключения торгово-сервисных предприятий и градации, да мы будем использовать опыт, который был с "Миром", он очень удачный: тогда не всех сразу, а все-таки начиная с больших, потом у нас идут средние, потом идут более мелкие. И на горизонте полутора лет с начала обязательности, мы предполагаем, что все торгово-сервисные предприятия смогут обеспечить прием цифрового рубля", - сказала Скоробогатова. Она также пояснила, что ЦБ рассчитывает, что законопроект об использовании QR-кода для цифрового рубля будет принят законодателями быстро. "Законопроект, который мы сейчас вынесли и хотим его принять с законодателями достаточно быстро, который предполагает использование QR-кода для цифрового рубля. Законопроект посвящен цифровому рублю и обязанности банков подключаться к платформе и обязанности торгово-сервисных предприятий. И там как раз, чтобы избежать издержек части инфраструктуры для банков и ТСП мы тоже заложили возможность использования универсального QR- кода", - рассказала она.

https://1prime.ru/20241017/tsb-852231382.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цифровой рубль, бизнес