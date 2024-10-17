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Банк России рассказал, когда вернется к вопросу акционирования НСПК
Банк России рассказал, когда вернется к вопросу акционирования НСПК - 17.10.2024, ПРАЙМ
Банк России рассказал, когда вернется к вопросу акционирования НСПК
Банк России планирует вернуться к вопросу акционирования Национальной системы платёжных карт НСПК через два-три года, и считает самым главным - разнообразие... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:56+0300
2024-10-17T15:56+0300
2024-10-17T15:56+0300
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нспк
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует вернуться к вопросу акционирования Национальной системы платёжных карт НСПК через два-три года, и считает самым главным - разнообразие будущих участников предприятия, заявила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Когда мы будем осуждать вопрос акционирования, а законом это предусмотрено, я думаю, что, через два-три года мы вернемся к этой теме", - сказала она отвечая на вопрос о том, когда ЦБ планирует вернуться к обсуждению вопроса об акционировании НСПК. Также Скоробогатова считает, что в состав акционеров НСПК должны будут входить "разные игроки из разных областей", которые бы обеспечили развитие и равноудаленность инфраструктуры. "Чтобы не получилось так, что какая то отдельная группа или отдельный игрок завладел национальной инфраструктурой, и мы на самом деле, фактически, убили все те достижения, которые инфраструктура обеспечила за последние годы", - заключила она.
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ПРАЙМ
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нспк
Банк России рассказал, когда вернется к вопросу акционирования НСПК
ЦБ планирует вернуться к вопросу акционирования НСПК через 2-3 года
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует вернуться к вопросу акционирования Национальной системы платёжных карт НСПК через два-три года, и считает самым главным - разнообразие будущих участников предприятия, заявила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Когда мы будем осуждать вопрос акционирования, а законом это предусмотрено, я думаю, что, через два-три года мы вернемся к этой теме", - сказала она отвечая на вопрос о том, когда ЦБ планирует вернуться к обсуждению вопроса об акционировании НСПК.
Также Скоробогатова считает, что в состав акционеров НСПК должны будут входить "разные игроки из разных областей", которые бы обеспечили развитие и равноудаленность инфраструктуры.
"Чтобы не получилось так, что какая то отдельная группа или отдельный игрок завладел национальной инфраструктурой, и мы на самом деле, фактически, убили все те достижения, которые инфраструктура обеспечила за последние годы", - заключила она.