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Банк России рассказал, когда вернется к вопросу акционирования НСПК

Банк России рассказал, когда вернется к вопросу акционирования НСПК - 17.10.2024, ПРАЙМ

Банк России рассказал, когда вернется к вопросу акционирования НСПК

Банк России планирует вернуться к вопросу акционирования Национальной системы платёжных карт НСПК через два-три года, и считает самым главным - разнообразие... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:56+0300

2024-10-17T15:56+0300

2024-10-17T15:56+0300

банк россии

нспк

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует вернуться к вопросу акционирования Национальной системы платёжных карт НСПК через два-три года, и считает самым главным - разнообразие будущих участников предприятия, заявила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Когда мы будем осуждать вопрос акционирования, а законом это предусмотрено, я думаю, что, через два-три года мы вернемся к этой теме", - сказала она отвечая на вопрос о том, когда ЦБ планирует вернуться к обсуждению вопроса об акционировании НСПК. Также Скоробогатова считает, что в состав акционеров НСПК должны будут входить "разные игроки из разных областей", которые бы обеспечили развитие и равноудаленность инфраструктуры. "Чтобы не получилось так, что какая то отдельная группа или отдельный игрок завладел национальной инфраструктурой, и мы на самом деле, фактически, убили все те достижения, которые инфраструктура обеспечила за последние годы", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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