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ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами

ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами - 17.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами

Как перераспределятся доли между цифровым рублем и другими безналичными инструментами, можно будет увидеть в 2029-2030 годах, сообщила журналистам первый... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T16:15+0300

2024-10-17T16:15+0300

2024-10-17T16:15+0300

банк россии

цифровой рубль

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Как перераспределятся доли между цифровым рублем и другими безналичными инструментами, можно будет увидеть в 2029-2030 годах, сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. "Цифровой рубль как дополнительный инструмент платежный, не замещающий. Вот как перераспределятся доли межу разными безналичными инструментами и цифровым рублем, вот это, я думаю, мы увидим где-то с вами в 2029-2030 году уже более точно, если мы запускаемся с 2025-го", - сказала Скоробогатова в кулуарах форума Finopolis 2024. Она также отметила, что привыкание людей и бизнеса к использованию цифрового рубля и разные сценарии его использования "будут происходить где-то на горизонте пяти-семи лет в спокойном режиме с начала массового запуска". Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями началось в августе 2023 года. Согласно представленной в четверг первым зампредом ЦБ презентации, в настоящее время в пилотировании участвует более 800 граждан, более 20 юридических лиц, проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов. На данный момент в пилотировании участвуют 12 банков, еще 3 банка в ближайшее время подключатся к платформе, и в 2025 году к тестированию присоединятся еще порядка 14-15 банков, что даст возможность покрытия сервисами цифрового рубля около 80% клиентов, пользующихся финансовыми услугами, сообщила ранее Скоробогатова.

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цифровой рубль