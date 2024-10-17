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ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами - 17.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами
ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами
Как перераспределятся доли между цифровым рублем и другими безналичными инструментами, можно будет увидеть в 2029-2030 годах, сообщила журналистам первый... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:15+0300
2024-10-17T16:15+0300
банк россии
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Как перераспределятся доли между цифровым рублем и другими безналичными инструментами, можно будет увидеть в 2029-2030 годах, сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. "Цифровой рубль как дополнительный инструмент платежный, не замещающий. Вот как перераспределятся доли межу разными безналичными инструментами и цифровым рублем, вот это, я думаю, мы увидим где-то с вами в 2029-2030 году уже более точно, если мы запускаемся с 2025-го", - сказала Скоробогатова в кулуарах форума Finopolis 2024. Она также отметила, что привыкание людей и бизнеса к использованию цифрового рубля и разные сценарии его использования "будут происходить где-то на горизонте пяти-семи лет в спокойном режиме с начала массового запуска". Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями началось в августе 2023 года. Согласно представленной в четверг первым зампредом ЦБ презентации, в настоящее время в пилотировании участвует более 800 граждан, более 20 юридических лиц, проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов. На данный момент в пилотировании участвуют 12 банков, еще 3 банка в ближайшее время подключатся к платформе, и в 2025 году к тестированию присоединятся еще порядка 14-15 банков, что даст возможность покрытия сервисами цифрового рубля около 80% клиентов, пользующихся финансовыми услугами, сообщила ранее Скоробогатова.
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цифровой рубль
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
16:15 17.10.2024
 
ЦБ оценил распределение доли между цифровым рублем и другими инструментами

ЦБ: доли между цифровым рублем и другими инструментами распределятся в 2029-2030

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Как перераспределятся доли между цифровым рублем и другими безналичными инструментами, можно будет увидеть в 2029-2030 годах, сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
"Цифровой рубль как дополнительный инструмент платежный, не замещающий. Вот как перераспределятся доли межу разными безналичными инструментами и цифровым рублем, вот это, я думаю, мы увидим где-то с вами в 2029-2030 году уже более точно, если мы запускаемся с 2025-го", - сказала Скоробогатова в кулуарах форума Finopolis 2024.
Она также отметила, что привыкание людей и бизнеса к использованию цифрового рубля и разные сценарии его использования "будут происходить где-то на горизонте пяти-семи лет в спокойном режиме с начала массового запуска".
Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями началось в августе 2023 года. Согласно представленной в четверг первым зампредом ЦБ презентации, в настоящее время в пилотировании участвует более 800 граждан, более 20 юридических лиц, проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов.
На данный момент в пилотировании участвуют 12 банков, еще 3 банка в ближайшее время подключатся к платформе, и в 2025 году к тестированию присоединятся еще порядка 14-15 банков, что даст возможность покрытия сервисами цифрового рубля около 80% клиентов, пользующихся финансовыми услугами, сообщила ранее Скоробогатова.
 
Банк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
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