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В ВТБ считают, что рынок ЦФА в России может вырасти до триллиона рублей

В ВТБ считают, что рынок ЦФА в России может вырасти до триллиона рублей - 17.10.2024, ПРАЙМ

В ВТБ считают, что рынок ЦФА в России может вырасти до триллиона рублей

ВТБ считает возможным, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России достигнет одного триллиона рублей, сообщил банк на Finopolis 2024. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T18:57+0300

2024-10-17T18:57+0300

2024-10-17T18:57+0300

экономика

россия

втб

рынок цфа

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. ВТБ считает возможным, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России достигнет одного триллиона рублей, сообщил банк на Finopolis 2024. "ВТБ считает возможным достижение объема рынка ЦФА в 1 триллион рублей... выступает за более активное развитие токенизации активов из реального мира – будь то движимое или недвижимое имущество", - говорится в сообщении банка. По словам члена правления банка ВТБ Виталия Сергейчука, которые приводятся в сообщении, RWA (real world assets) - наиболее перспективное направление для будущего токенизации, поэтому банк будет продолжать в него инвестировать. "Я верю в возможность достижения рынка цифровых финансовых активов и в триллион, и в два. Токенизировать можно многое, в том числе страховые продукты, продукты в сфере здравоохранения", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что судя по получаемым запросам от инвесторов, банк видит интерес к токенизированной недвижимости, "так как недвижимость традиционно является хеджирующим активом в России", или другим продуктам, позволяющим накапливать или сберегать в понятных инвестору активах. Он считает, что для стимулирования развития этого рынка необходимы налоговые стимулы для бизнеса. "Надеюсь, что законодательство поможет с налоговой точки зрения. Для финансовых институтов это не столь актуально, в наших портфелях разнообразие инструментов – деривативных, цифровых и прочих, применение налоговых стимулов для одного инструмента размывается, а для компаний пусть малого, пусть крупного бизнеса это (налоговое регулирование - ред.) при принятии решений становится принципиальным", - сказал Сергейчук.

https://1prime.ru/20241009/tsfa-852087904.html

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россия, втб, рынок цфа