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В МЭР назвали число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МЭР назвали число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года
В МЭР назвали число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года - 17.10.2024, ПРАЙМ
В МЭР назвали число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года
Практически 3 миллиона иностранных туристов посетили Россию с начала года, рассказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:08+0300
2024-10-17T19:08+0300
экономика
россия
туризм
иностранные туристы
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Практически 3 миллиона иностранных туристов посетили Россию с начала года, рассказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев. "За два месяца - за июль-август - Россию уже посетило один миллион иностранных туристов. И за восемь месяцев текущего года уже практически 3 миллиона туристов мы уже посчитали, которые были в России, посетили ее уголки и воспользовались возможностью ознакомиться с достопримечательностями, городами, местами размещения. Мы турпоездки считаем обязательно по размещенным в гостинице", - сказал он, выступая на форуме Finopolis 2024. По его словам, традиционно лидерами по точкам посещения остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. В летний сезон - с мая по сентябрь - наибольшее количество иностранных граждан прибывало из Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Ирана, а также Кувейта, Бахрейна и Омана. Электронными визами воспользовались 306 тысяч иностранных туристов, порядка полумиллиона туристов из Китая и Ирана - безвизовым групповым обменом. Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что по итогам года ожидается, что около 5 миллионов иностранных туристов посетят РФ.
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россия, туризм, иностранные туристы
Экономика, РОССИЯ, Туризм, иностранные туристы
19:08 17.10.2024
 
В МЭР назвали число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года

МЭР: около трех миллионов иностранных туристов посетили Россию с начала года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Практически 3 миллиона иностранных туристов посетили Россию с начала года, рассказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.
"За два месяца - за июль-август - Россию уже посетило один миллион иностранных туристов. И за восемь месяцев текущего года уже практически 3 миллиона туристов мы уже посчитали, которые были в России, посетили ее уголки и воспользовались возможностью ознакомиться с достопримечательностями, городами, местами размещения. Мы турпоездки считаем обязательно по размещенным в гостинице", - сказал он, выступая на форуме Finopolis 2024.
По его словам, традиционно лидерами по точкам посещения остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. В летний сезон - с мая по сентябрь - наибольшее количество иностранных граждан прибывало из Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Ирана, а также Кувейта, Бахрейна и Омана.
Электронными визами воспользовались 306 тысяч иностранных туристов, порядка полумиллиона туристов из Китая и Ирана - безвизовым групповым обменом.
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что по итогам года ожидается, что около 5 миллионов иностранных туристов посетят РФ.
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