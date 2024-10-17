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Турпоток между странами БРИКС может достичь рекордного значения в 2024 году

Турпоток между странами БРИКС может достичь рекордного значения в 2024 году - 17.10.2024, ПРАЙМ

Турпоток между странами БРИКС может достичь рекордного значения в 2024 году

Туристический поток между странами БРИКС к концу 2024 года может увеличиться более чем в 4 раза и превысить 5,5 миллиона поездок, заявила РИА Новости директор... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T05:12+0300

2024-10-17T05:12+0300

2024-10-17T05:13+0300

брикс

турпоток

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Туристический поток между странами БРИКС к концу 2024 года может увеличиться более чем в 4 раза и превысить 5,5 миллиона поездок, заявила РИА Новости директор центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. В апреле Минэкономразвития РФ сообщало, что взаимный турпоток между странами БРИКС в 2023 году составил 1,4 миллиона поездок. В ведомстве также прогнозировали, что к 2030 году этот показатель достигнет отметки в 20 миллионов поездок. "Мы согласны с оценками Минэкономразвития. При нынешних темпах прироста полагаем, что по итогам 2024 года этот показатель вполне способен превысить 5,5 миллиона прибытий. Если в БРИКС будут приняты новые члены, то цифры вырастут кратно", - сказала Максутова. Она подчеркнула, что у стран БРИКС для развития сферы туризма подписана "дорожная карта" сотрудничества, запланировано создание отраслевой платформы цифровых решений, а также разработка программы развития компетенций туроператоров. "Туризм на пространстве десяти стран БРИКС развивается интенсивно. Особенно заметна положительная динамика в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который становится лидером по темпам наращивания турпотоков. В 2023 году в десяти странах БРИКС побывало около 110 миллионов туристов со всего мира, а 189 миллионов граждан стран БРИКС сами путешествовали по всему миру", - сообщила эксперт. Четыре страны БРИКС – Китай, Индия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – входят в топ государств, граждане которых тратят наибольшие суммы в туристических целях. По данным ЦСР, суммарно их расходы в 2023 году составили соответственно 287,9 миллиарда долларов. Что касается России, то за первые полгода 2024 года взаимный турпоток со странами БРИКС составил около 2,9 миллиона поездок, уточнила Максутова. Она добавила, что у российских туристов в тройку наиболее популярных направлений вошли ОАЭ, Египет и Китай. "Самый быстрый прирост числа поездок наших соотечественников – почти в 4 раза – зафиксирован в КНР. Лидером среди государств БРИКС по количеству въездных турпоездок в Россию, безоговорочным лидером является Китай – его граждане в первой половине этого года побывали в России почти полмиллиона раз, а из ОАЭ демонстрируют рост в 3,5 раза", - отметила она. ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ Директор центра развития международного туризма ЦСР сообщила агентству, что у России туристические обмены с Бразилией, ЮАР и Эфиопией развиты пока довольно слабо. "Партнерам есть над чем работать. Вместе с тем необходимо устранять имеющиеся барьеры на пути к наращиванию въездного турпотока. Это отсутствие прямых рейсов в Бразилию и ЮАР, а также строгие визовые требования к туристам из Эфиопии и Египта, для которых недоступна даже опция электронной визы. В ближайшее время ожидаем решения индийской стороны по соглашению о безвизовых групповых поездках", - рассказала Максутова. Она уточнила, что с Бразилией, ОАЭ и ЮАР у России действует безвизовый режим, для жителей Китая и Ирана доступны безвизовые групповые поездки. "В России – уже на федеральном уровне – внедряются стандарты гостеприимства China Friendly, Muslim Friendly и India Friendly, которые сделают максимально комфортным пребывание в стране для туристов стран БРИКС", - уверена эксперт. По мнению Максутовой, для развития взаимных турпотоков странам БРИКС важно в первую очередь решить вопросы, связанные с увеличением авиарейсов между государствами и платежными барьерами. "Эти барьеры создают неудобства сотням миллионам граждан и десяткам тысячам компаний туристической отрасли. Хорошим примером является интеграция российской и иранской платежных систем "Мир" и "Шетаб", - указала она. "Со своей стороны ЦСР продолжит активную деятельность по взаимодействию с профессиональным сообществом и аудиторией государств БРИКС для продвижения России как международного направления для путешествий. Сегодня ЦСР ведет активную информационную работу по продвижению туристического потенциала России под единым брендом Discover Russia", - добавила Максутова. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://1prime.ru/20240929/turisty-851851734.html

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брикс, турпоток